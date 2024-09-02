İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Personellerini Makamında Ağırladı - Son Dakika
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İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Personellerini Makamında Ağırladı

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Personellerini Makamında Ağırladı

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 1-7 Eylül Zabıta Haftasını kutlayarak Zabıta Müdürlüğü personellerini makamında ağırladı. Başkan Taban, Zabıta Teşkilatının önemine vurgu yaparak, halkın huzur ve güvenliği için çalışan zabıta personellerine teşekkür etti.

02.09.2024 15:38  Güncelleme: 15:39
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İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personellerini makamında ağırlayan Belediye Başkanı Alper Taban, 1-7 Eylül Zabıta Haftasını kutladı.

İlk kuruluşu 1826 yılında olan ve o gün İhtisap Nazırlığı ismiyle hizmet vermeye başlayan, geçen 198 yılın ardından bugün Zabıta Teşkilatı olarak faaliyetlerini yürüten ve kamunun topluma yansıyan yüzü konumunda olan Zabıta Teşkilatı, kuruluşunun 198'inci yılını kutluyor. Zabıta Teşkilatının kuruluş tarihini de içerisinde barındıran 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası kapsamında, Belediye Başkanı Alper Taban bugün zabıta müdürlüğü personelleriyle bir araya geldi.

Sabah mesaiye Zabıta Müdürü Bilal Aktürk ve personellerin ziyaretiyle başlayan Belediye Başkanı Alper Taban, ilçe halkının huzuru, refahı, sağlığı ve güvenliği için mesai harcayan Zabıta Müdürlüğü'nün kuruluş yıl dönümünü kutladı. Zabıtanın farklı birimlerinden temsilcilerin yer aldığı buluşmada güncel konular üzerine de istişare ve görüşmeler yapıldı.

Kuruluşu Osmanlı dönemine dayanan Zabıta Teşkilatının ilk olarak 4 Eylül 1826 tarihinde İhtisap Nezareti ismiyle faaliyete geçtiğini hatırlatan Başkan Alper Taban, "Bu tarih, Zabıta Teşkilatının başlangıcı kabul edilir. 16 Ağustos 1854 tarihinde resmi bir tebliğ ile günümüz belediyeciliğinin temeli olan İstanbul Şehremaneti İdaresi kurulmuş, İhtisap Nezareti kaldırılmıştır. 1930 yılında çıkarılan Belediye Yasası'nda zabıtanın belediye hizmetlerini yerine getiren özel bir kuvvet olması öngörülürken, 1956'da ise Zabıta özel bir Müdürlük haline getirilmiştir. 2005 yılında yeniden düzenlenen Belediye Kanunu ile Zabıta hizmetleri bugünkü şeklini almıştır. Zabıta teşkilatı, kurulduğu günden bu yana halkın sağlığı, huzuru ve güvenliği için mücadele eder. Zabıta Teşkilatının kuruluş amacı; toplum içerisinde adaleti sağlamak, güveni tesis etmek, huzur ortamını oluşturmak ve halk sağlığını korumaktır. İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğümüz de her an sahada ilçe halkının huzur ve refahı için görevinin başında. 7/24 esasıyla çalışan zabıtamızın şehrimizin her karışında izi olduğunu, vazifesini en iyi şekilde yerine getirdiğini biliyoruz. Bu vesileyle kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Personellerini Makamında Ağırladı - Son Dakika

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