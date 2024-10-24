İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Şehir Düzenini Sağlamak İçin 64 Personele Sahip - Son Dakika
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İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Şehir Düzenini Sağlamak İçin 64 Personele Sahip

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Şehir Düzenini Sağlamak İçin 64 Personele Sahip

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, kamu sağlığı ve huzurunu sağlama hedefiyle denetim ve kontrol görevlerini yürüten 64 personelle şehrin çeşitli alanlarında çalışmalar yapıyor. Başkan Alper Taban, zabıta teşkilatının önemli görevler üstlendiğini ve kamu desteğinin önemini vurguladı.

24.10.2024 17:51  Güncelleme: 17:53
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Şehirde ses ve gürültüden gıda ve hijyen denetimlerine, işyeri ruhsatlarının verilmesi ve işyerlerinin denetlenmesine kadar pek çok alanda çalışma yürüten İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, 64 personeliyle İnegöl'ün tertip ve düzenini sağlıyor. Kış sezonu öncesi de Belediye Başkanı Alper Taban ile uygulama ve süreçlere dair istişareler yapıldı.

İnegöl Belediyesi bünyesinde şehrin pek çok alanıyla ilgili başta denetim ve kontrol olmak üzere sorumluluk üstlenen, çok geniş bir yelpazede halkın huzur ve sağlığını ilgilendiren konularda çalışmalar yapan İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli, Belediye Başkanı Alper Taban ile bir araya geldi. Devam eden süreçler ve uygulamalara ilişkin istişareler yapılırken, Başkan Alper Taban da kamu sağlığı ve huzurunu sağlayan zabıta teşkilatına teşekkür etti.

64 personelle tüm İnegöl'ü denetim altında tutuyorlar

Zabıta Müdürlüğü'nün çalışmalarına ilişkin konuşan Başkan Taban, Zabıta Müdürlüğü'nün görev ve sorumlulukları itibariyle İnegöl Belediyesi'nin kolluk kuvveti olduğunu ve şehrin dört bir yanında sahada gayretle çalışmalar yürüttüğünü söyledi. 64 personelle hizmet müdürlüğün çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Başkan Taban, "Bu personeller arasında veteriner hekimden tutun da trafik mühendisine kadar farklı alanlarda uzman çalışanlarımız da var. Zabıta Müdürlüğü görevleri itibariyle çok geniş yelpazede hizmet sunan bir birim. Bugün İnegöl'de açılan her işletmenin işyeri ruhsatının verilmesi ve denetlenmesinden tutun da şehrin tamamında kaldırım ve yol işgallerine, gıda işletmelerinin hijyen denetimlerine, ses ve gürültü şikayetlerinden uygunsuz katı yakıt tüketimine, okullarımızdaki kantinlerin denetimine kadar halk sağlığı ve güvenliğine dair çalışmalar yapıyorlar. Ben ekiplerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

İzleme ve değerlendirme merkeziyle şehir 7/24 gözetim altında

İnegöl Belediyesi'nin Mart ayında hizmete açtığı İzleme ve Değerlendirme Merkeziyle beraber Zabıta Müdürlüğünün daha efektif ve hızlı hareket kabiliyetine eriştiğini de hatırlatan Başkan Taban, "Zabıta Müdürlüğümüz şehir kameralarıyla trafikten çevre kirliliğine kadar İzleme ve Değerlendirme Merkezinden anında müdahale sağlıyor. Şehrimiz bu noktada 7/24 gözetim altında diyebiliriz" diye konuştu.

Bizim için mücadele ediyorlar

Zabıta ekiplerinin halk sağlığı ve huzuru noktasında önemli bir vazifeleri bulunduğuna vurgu yapan Taban, "Ekiplerimiz asla keyfi bir uygulama için sahada olmaz. Okul sezonunda kantinler, okul çevrelerindeki gıda işletmeleri denetlenir. Okul öncesi vatandaşlarımızın alışverişlerinde sorun olmaması adına kırtasiyeler denetlenir, fırınlar, marketler, pazarlar, çarşı bölgesi sürekli denetim altında. Bizim için mücadele ediyorlar. Ne yapıyorlarsa vatandaşlarımız için" şeklinde konuştu.

Zabıtaya destek bekliyorum

Başkan Taban, her ne kadar özverili ve gayretle çalışılsa da halkın desteğinin de şehrin tertip ve düzeninin sağlanmasında önemli bir paya sahip olduğunu hatırlatarak, "Zabıta Müdürlüğümüz her an her yerde olmaya devam ediyor. Ancak vatandaşlarımızdan da birer zabıta memuru gibi bizlere bildirimde bulunmalarını, ekiplerimize bu noktada destek olmalarını bekliyoruz. 153 Çözüm Merkezimiz 7/24 telefonlara cevap verir vaziyette. İlçe halkımızdan ricamız, gördükleri eksik ve aksakları bildirerek ekiplerimizin işlerini kolaylaştırması" ifadelerinde bulundu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Şehir Düzenini Sağlamak İçin 64 Personele Sahip - Son Dakika

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