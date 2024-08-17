İnegöl Çarşısında Alışveriş Şenliği Bereketi - Son Dakika
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İnegöl Çarşısında Alışveriş Şenliği Bereketi

İnegöl Belediyesi ile 8 esnaf odası iş birliğinde düzenlenen Çarşı Alışveriş Şenliği başladı. Şenlikte yüzde 50'ye varan indirimlerle esnaflar vatandaşları karşılıyor. İnegöl Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleriyle şenlenen şenlik, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

17.08.2024 04:24
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İnegöl çarşısında alışveriş şenliği bereketi

BURSA - İnegöl Belediyesi ile 8 esnaf odası iş birliğinde düzenlenen ve 4 gün sürecek olan Çarşı Alışveriş Şenliği Perşembe günü başladı. Alışveriş Şenliği hem vatandaşın hem esnafın yüzünü güldürdü. Belediye Başkanı Alper Taban da çarşıyı ziyaret ederek hayırlı işler dileklerini iletti.

İnegöl Belediyesi öncülüğünde İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, Terziler Odası, Lokantacılar Odası, Madeni Sanatkarlar Odası, İnegöl Kuyumcular Derneği, Kahveciler Odası, Bakkallar Odası ve Elektrikçiler Odasının katkı ve destekleriyle 4 gün sürecek Çarşı Alışveriş Şenliği Perşembe günü başladı. 18 Ağustos Pazar akşamına kadar devam edecek alışveriş şenliğinde, yüzde 50'ye varan indirimlerle esnaflar vatandaşları karşılıyor. Çarşıda iş yerleri gece 00.00'a kadar açık kalırken, iki kapılı meydan olarak bilinen sarraflar çarşısı meydanı da İnegöl Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleriyle şenleniyor.

Başkan Taban çarşıyı ziyaret etti

Alışveriş Şenliğinin ilk gününde, Belediye Başkanı Alper Taban beraberindeki esnaf oda başkanlarıyla birlikte çarşıyı ziyaret etti. Hem esnaflar hem vatandaşlarla buluşan Başkan Taban, işyeri sahiplerine hayırlı işler dileklerini iletti. Vatandaşlarla da sohbet edip etkinliğe ilişkin fikirlerini soran Başkan Taban hem esnafların hem de vatandaşların alışveriş şenliğinden memnun kaldıklarını gördü.

Hem esnaf memnun hem vatandaşlar

Alışveriş şenliğine ilişkin fikirlerini paylaşan çarşı esnafları, "20 yıldır İnegöl çarşısında hizmet veriyorum. İnegöl Belediyesi'ne bu etkinlik için teşekkür ediyorum. Çarşımız hareketlendi" dedi. Bir başka esnaf ise alışveriş şenliğinin devamının olmasını da dileyerek "15 yıldır çarşıda işletmeciyim. Böyle bir etkinlik yapılması çok güzel. Devamını da diliyoruz. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Hem esnaf hem vatandaşlar için çok iyi oldu" ifadelerinde bulundu. 60 yıldır çarşıda esnaflık yapan bir başka işyeri sahibi de "Bu sene çok güzel oldu alışveriş şenliği. İnşallah devamı da gelir. Hatta aylık düzenli olarak günler belirlenebilir. Bugün AVM'ler bunu yapıyor, niçin çarşı esnafı yapmasın" şeklinde konuştu. Vatandaşlar da aynı şekilde özellikle okul sezonu öncesi yapılan indirimlerden ve kampanyalardan son derece memnun olduklarını dile getirdiler.

Çarşı meydanı karagöz gölge oyunuyla şenlendi

Bir yandan alışveriş devam ederken, çarşı meydanında İnegöl Belediyesi şehir tiyatrosunun Karagöz Gölge Oyunu da gerçekleştirildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gösteri, özellikle çocuklardan tam not aldı.

Kaynak: İHA

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