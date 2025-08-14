İnegöl Cerrah Mahallesi'nde 12 Yeni Sokak Açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

İnegöl Cerrah Mahallesi'nde 12 Yeni Sokak Açılıyor

İnegöl Cerrah Mahallesi\'nde 12 Yeni Sokak Açılıyor
14.08.2025 16:41  Güncelleme: 16:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl'ün Cerrah Mahallesi'nde yeni yapılaşmaların yoğunlaştığı bölgelerde, planlanan 12 yeni sokağın ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor. İnegöl Belediyesi, toplamda 1570 metre uzunluğunda yol açmayı hedefliyor.

İnegöl'ün gelişim bölgelerinden Cerrah'ta yeni yapılaşmaların başladığı bölgelerde planlarda yol olarak gözüken 12 yeni sokağın açılması için çalışmalar sürüyor.

Hızla gelişen ve büyüyen İnegöl'de nüfus artışına oranla devam eden yeni yapılaşmaların yoğun olduğu bölgelerden biri de Cerrah Mahallesi. Bu bölgede yapılaşmaların olduğu alanlarda oluşan ihtiyaçları gidermek için de İnegöl Belediyesi yoğun bir mesai harcıyor. Cerrah Mahallesinde ye yapılaşmanın olduğu bölgelerde planlarda yol olarak gözüken 12 sokağın ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

12 Yeni sokak açılıyor

2025 yılı için Cerrah Mahallesinde toplamda 1570 metre uzunluğunda 12 sokağın ulaşıma açılmasını programa alan İnegöl Belediyesi, 1050 metre uzunluğundaki 9 sokakta ham yol çalışmasını tamamladı. 3 sokağın daha ulaşıma açılması için de çalışmalar sürüyor. Belediye Başkanı Alper Taban, bugün beraberindeki heyetle birlikte bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

İnceleme sırasında açıklamalarda da bulunan Başkan Alper Taban, "Cerrah Mahallesi İnegöl'ümüzün önemli bir bölgesi. Özellikle doğasıyla, havasıyla, suyuyla güzel ve gelişen bir bölge. Burada inşaat faaliyetleri de devam ediyor. Vatandaşlarımız yeni konutlarına taşınıyor. Bölgede planlarda yol olan ancak henüz açılmamış sokakların düzenlenmesiyle ilgili de arkadaşlarımız burada çalışmalar yürütüyorlar. Fen İşleri Müdürlüğümüz marifetiyle burada ham yollar açılıyor ve ıslah ediliyor. Burada geçmişte tabi Cerrah Belediyesiyken imar planları oluşturulan ve sonrasında da bugün de artık inşaata dönüşen çalışmaları görüyoruz. Ruhsatı ve projesiyle yapılan binaların bizler de etrafındaki yolları tamamlıyoruz" dedi.

Bu bölgede 2025 yılında toplamda 12 sokakta 1570 metrelik yeni yol açılmasını programa aldıklarını hatırlatan Taban, "1050 metre uzunluğunda 9 sokakta çalışma tamamlandı, 3 sokakta daha yeni yol açılması çalışması devam ediyor. En kısa sürede tamamlamış olacak. Burada yaklaşık olarak 5 milyon TL'lik bir yol çalışması gerçekleşmekte. Burada altyapılar ve yapılaşma tamamlandığında da sokaklar sıcak asfalt kaplamasıyla son şeklini alacak. Henüz o aşamaya gelmedi, adım adım ilerliyoruz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Belediye, Emlak, Yerel, Yaşam, bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel İnegöl Cerrah Mahallesi'nde 12 Yeni Sokak Açılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı
CHP’li Özgür Erdem İncesu’dan bomba iddia: Yapılmayan şap aşısının parasını istiyorlar CHP'li Özgür Erdem İncesu'dan bomba iddia: Yapılmayan şap aşısının parasını istiyorlar
“Karınızı, kızınızı pazara göndermeyin“ diyen vatandaşın isyanı olay oldu "Karınızı, kızınızı pazara göndermeyin" diyen vatandaşın isyanı olay oldu
Yüksek İstişare Kurulu’nda toplantısı sonrası açıklama: Aileyi korumanın önemi ifade edildi Yüksek İstişare Kurulu'nda toplantısı sonrası açıklama: Aileyi korumanın önemi ifade edildi
Trump’tan Alaska zirvesi öncesi Putin’e tehdit Trump'tan Alaska zirvesi öncesi Putin'e tehdit
Eşinin cansız bedeniyle 1 hafta boyunca yaşadı Eşinin cansız bedeniyle 1 hafta boyunca yaşadı
Özgür Özel’in Erdoğan’a yönelik sözlerine AK Parti’den sert tepki Özgür Özel'in Erdoğan'a yönelik sözlerine AK Parti'den sert tepki
Erdoğan’ı hedef alan sözleri nedeniyle Özgür Özel hakkında soruşturma Erdoğan'ı hedef alan sözleri nedeniyle Özgür Özel hakkında soruşturma
Muğla Datça açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem Muğla Datça açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi’nde play-off turuna yükseldi Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi

16:25
Şenlikte büyük kriz: Cemil Tugay “Alkışlayın“ dedi, kaymakam istifini bozmadı
Şenlikte büyük kriz: Cemil Tugay "Alkışlayın" dedi, kaymakam istifini bozmadı
15:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan rozet taktı İşte AK Parti’ye katılan 9 belediye başkanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan rozet taktı! İşte AK Parti'ye katılan 9 belediye başkanı
15:35
Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı İşte Erdoğan’dan ilk isteği
Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı! İşte Erdoğan'dan ilk isteği
14:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özlem Çerçioğlu’na yönelik eleştirilere sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özlem Çerçioğlu'na yönelik eleştirilere sert tepki
12:11
’’Hediyem olacak, saat 12’yi bekleyin’’ diyen Özgür Özel’den bomba iddia
''Hediyem olacak, saat 12'yi bekleyin'' diyen Özgür Özel'den bomba iddia
00:01
İbrahim Tatlıses’ten 2. Megri Megri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri de var
İbrahim Tatlıses'ten 2. Megri Megri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri de var
23:08
Çanakkale’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 kişi hayatını kaybetti
Çanakkale'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 kişi hayatını kaybetti
23:01
Özel’in sözleri sonrası gündem oldu Çerçioğlu hakkında çok sayıda suç dosyası iddiası
Özel'in sözleri sonrası gündem oldu! Çerçioğlu hakkında çok sayıda suç dosyası iddiası
22:58
Özgür Özel’in Erdoğan’a hakaretine AK Partili Baykoç’tan sert tepki: Son çırpınış
Özgür Özel'in Erdoğan'a hakaretine AK Partili Baykoç'tan sert tepki: Son çırpınış
22:19
İETT otobüsünden kopan parça akaryakıt istasyonuna düştü
İETT otobüsünden kopan parça akaryakıt istasyonuna düştü
22:07
TÜİK, ’en mutsuz iller’ iddialarını yalanladı
TÜİK, 'en mutsuz iller' iddialarını yalanladı
21:30
Alacak verecek kavgası kanlı bitti 6 yaralı
Alacak verecek kavgası kanlı bitti! 6 yaralı
21:29
CHP lideri Özel’den Özlem Çerçioğlu’na zehir zemberek sözler
CHP lideri Özel'den Özlem Çerçioğlu'na zehir zemberek sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2025 16:44:14. #7.11#
SON DAKİKA: İnegöl Cerrah Mahallesi'nde 12 Yeni Sokak Açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.