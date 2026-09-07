İnegöl’de 6 Eylül coşkusu caddelere taştı

İnegöl'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlamaları, görkemli bir kortejle taçlandı. Bayrağını alanın meydana indiği etkinlikte, Tarihi İnegöl Mehteri öncülüğünde Eski Belediye Binası önünden başlayan yürüyüş, Heykel bölgesinde düzenlenen bando gösterisiyle tamamlandı.

İnegöl'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü, ilçenin dört bir yanında hissedilen büyük bir coşku ve gururla kutlandı. Günlerdir farklı etkinliklerle devam eden kurtuluş programlarının finalinde gerçekleştirilen kortej, İnegöl'ün kurtuluşuna duyduğu vefayı ve bağımsızlık ruhunu bir kez daha ortaya koydu. 6 Eylül Pazar akşamı saat 19.00'da Eski Belediye Binası önünde başlayan kortej için İnegöllüler ellerinde Türk bayraklarıyla meydanlara akın etti. Çocuk, genç, yaşlı demeden her yaştan vatandaşın katıldığı etkinlikte, kırmızı-beyaz görüntüler İnegöl sokaklarını sardı. Kortejin başlangıç noktası ve yürüyüş güzergahında oluşan kalabalık, 104 yıl önce kazanılan kurtuluşun bugün de aynı gururla yaşatıldığını gösterdi.

104 yıllık gurur, aynı heyecan

Tarihi İnegöl Mehteri'nin marşlarıyla başlayan kortejde coşku, yürüyüş boyunca giderek arttı. Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyen vatandaşlar, mehter marşlarına eşlik ederek kurtuluşun yıl dönümünü hep birlikte kutladı. Korteje; İnegöl Kaymakamı Ayhan Akpay, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kamu kurumlarının idarecileri, sporcular, dernekler, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kortejin Heykel bölgesine ulaşmasının ardından burada kalabalık vatandaşlara hitaben bir konuşma yapan Belediye Başkanı Alper Taban, " Bugün 6 Eylül İnegöl'ümüzün düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü. Aslında çok eski bir tarih değil. Şehrimizde 100 yaşını aşmış yaşayan vatandaşlarımız var. 104 yıl önce bu topraklarda çok büyük acılar yaşandı. Kayıplarımız oldu, şehitlerimiz, gazilerimiz oldu. Ben burada başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Bir toprağı vatan kılmak çok kolay bir şey değil. Böyle günleri hatırlamakta önemli. Vatan olduğumuzu hatırlatmanın günleri bugünler. Dolayısıyla biz her zaman bir olmalıyız, diri olmalıyız, hep birlikte olmalıyız" dedi.

Başkan Taban; "Geçmişte savaşlar yaşandı, ecdadımız canlarıyla kanlarıyla İnegöl'ümüzü, Bursa'mızı, ülkemizi bizlere hediye ettiler. Bizler de bugün onların koyduğu vizyonla üretimler yapıyoruz, ihracatlar yapıyoruz, tesisler kuruluyor, şehrimiz, ülkemiz büyümeye devam ediyor. İnegöl dünyada yaklaşık 200 ülkeye ihracat yapıyor. Buna sahip çıkmalıyız. Bunun tek yolu da bir ve beraber olmak. Dünyada şu anda bu birlikteliği sağlayabilen sadece Türkiye var. Bakın etrafımıza; Suriye'yi perişan ettiler, İran'a girdiler, Ukrayna Rusya savaşı devam ediyor, Libya'ya girdiler, geçmişte Irak'a girdiler. Pek çok müdahaleler, denemeler yapılıyor. Bunları bir tek ülkemizde yapamıyorlar. Bu da bu birlik beraberliğin içerisinde gerçekleşen bir durum" şeklinde konuştu.

İnegöl halkı, özgürlüğüne ve vatanına olan bağlılığından hiçbir zaman vazgeçmedi

Kaymakam Ayhan Akpay ise esaret günleri ve kurtuluşa değinerek şöyle konuştu: "6 Eylül 1922, İnegöl tarihinin en anlamlı ve en gurur verici günlerinden biridir. Bu tarih; sadece bir şehrin işgalden kurtuluşunu değil, milletimizin bağımsızlık uğruna gösterdiği azmin, cesaretin, fedakarlığın ve sarsılmaz vatan sevgisinin zaferini simgelemektedir. Milli Mücadele döneminde vatanımızın her köşesinde olduğu gibi İnegöl'de de zor ve çetin günler yaşanmıştır. İşgalin getirdiği sıkıntılara rağmen İnegöl halkı, özgürlüğüne ve vatanına olan bağlılığından hiçbir zaman vazgeçmemiştir. Aziz milletimiz; yokluk ve imkansızlıklar içerisinde dahi bağımsızlığını her şeyin üzerinde tutmuş, birlik ve beraberlik içerisinde verdiği mücadeleyle bu toprakları yeniden özgürlüğüne kavuşturmuştur"

Konuşmaların ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi Bandosu sahne aldı. Seslendirdiği marşlar ve eserlerle meydanı dolduran vatandaşlara unutulmaz bir akşam yaşatan bando, büyük beğeni ve alkış aldı. İnegöl'ün kurtuluşunun 104. yıl dönümü etkinlikleri, İnegöllülerin aynı bayrak altında buluştuğu coşkulu kortej ve bando gösterisiyle sona erdi.