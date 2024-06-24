İnegöl'de asker uğurlamasında yolu kapatan gençler çiftetelli oynadı - Son Dakika
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İnegöl'de asker uğurlamasında yolu kapatan gençler çiftetelli oynadı

İnegöl\'de asker uğurlamasında yolu kapatan gençler çiftetelli oynadı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir genç grup, asker uğurlamasında yolu kapatıp çiftetelli oynadı. Meşaleler yakan gençlerin kapattığı yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Vatandaşlar ise bu duruma tepki gösterdi.

24.06.2024 14:13
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir genç grup, asker uğurlamada yolu kapatıp çiftetelli oynadı. Meşaleler yakan gençlerin kapattığı yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde asker uğurlaması, vatandaşı çileden çıkardı. Bir grup genç, askere gidecek olan arkadaşları için konvoy düzenledi. Konvoyla şehir turu atmaya başlayan gençler, bazı caddelerde araçlarıyla durarak çiftetelli oynadı. Meşale yakan gençler bazı caddeleri ulaşıma kapatarak eğlendi.

Gençlerin kapattığı yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, eğlenceyi gören vatandaşlar tepki gösterdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İnegöl'de asker uğurlamasında yolu kapatan gençler çiftetelli oynadı - Son Dakika

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