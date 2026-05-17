İnegöl'de Dilencilik Denetimi

17.05.2026 16:36
İnegöl'de zabıta ekipleri, 2 dilenciyi yakaladı ve 4 bin TL'ye el koydu. Denetimler sürüyor.

BURSA'nın İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin pazar alanlarında yaptığı denetimlerde, dilencilik yaptığı belirlenen 2 kişi yakalandı. Dilencilerin üzerinden çıkan toplamda 4 bin TL'ye ise tutanakla el konuldu.

İnegöl'de kurulan Cumartesi Pazarı'nda, zabıta ekipleri dilencilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde, Bursa'dan geldikleri belirlenen ve vatandaşların vicdani duygularını kullanarak haksız kazanç elde etmeye çalıştıkları tespit edilen 2 kişi, ekipler tarafından yakalandı. Yakalanan kişilere Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası uygulanırken, dilencilerin üzerlerinde yapılan aramada toplam 4 bin TL'ye ise tutanakla el konuldu.

'DENETİMLERİMİZ ARALIKSIZ SÜRÜYOR'

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, dilencilik faaliyetlerine karşı denetimlerin devam ettiği belirtilerek, "Vatandaşlarımızın iyi niyetini suistimal ederek dilencilik yapan kişilere karşı denetimlerimiz aralıksız sürmektedir. Özellikle farklı şehirlerden gelerek halkın dini ve vicdani duygularını istismar eden kişilere karşı vatandaşlarımızın duyarlı olmalarını rica ediyoruz" ifadeleri kullandı.

-Haber: Yavuz YILMAZ -Kamera: İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Güvenlik, 3. Sayfa, Yaşam, Yerel, Son Dakika

