İnegöl'de down sendromlulara özel etkinlik - Son Dakika
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İnegöl'de down sendromlulara özel etkinlik

21.03.2022 16:12
İnegöl'de down sendromlulara özel etkinlik

İnegöl Belediyesi, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Gününde down sendromlu öğrencilere özel bir program hazırladı.

İnegöl Belediyesi, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Gününde down sendromlu öğrencilere özel bir program hazırladı. İçerisinde pek çok eğlence gösterinin yer aldığı program, renkli görüntülere sahne oldu.

İnsan vücudunu oluşturan kromozomların 23'ü anneden, 23'ü ise babadan gelir. Down sendromunda ise iki adet olması gereken 21. kromozom üç adet bulunuyor. Bunun sonucunda da toplam kromozom sayısı 46'dan 47'ye çıkıyor. Bu genetik bozukluk, bireylerde bir eksiklik değil +1 fazlalık olarak ifade ediliyor.

İnegöl Belediyesi de her yıl kutlanan 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında bugün down sendromlu öğrenciler için özel bir program düzenledi. İçerisinde tiyatro gösterileri, gölge oyunları ve çeşitli eğlencelerin yer aldığı oyun Beşinci Mevsim Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Öğrencilere ikramların da yapıldığı programa Belediye Başkanı Alper Taban da katıldı.

Program açılışında kısa bir selamlama konuşması yapan Başkan Alper Taban, "Bugün İnegöl'ümüz için önemli bir gün. Hem Mobilya Fuarı açılışımız var hem de 21 Mart Down Sendromlular Günü. Fuar açılışı öncesinde sizlerle buluşmak istedik. Özel bireylerimizin Allah'ın bizlere birer emaneti olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla başta kıymetli öğretmenlerimize sizlere olan katkısından dolayı teşekkür ediyorum. Kıymetli velilerimiz de evlatlarını hayata hazırlayabilmek adına her gün ayrı bir çaba harcıyor. Bizler de İnegöl Belediyesi olarak her türlü sorumluluğumuzun farkındayız. Bu doğrultuda kısa ve orta vadede yapacağımız çalışmalarla yanınızda olduğumuzu belirtmek istiyorum. Sizler bizim her zaman gönlümüzdesiniz. Sizleri çok seviyoruz, gününüz hayırlı olsun" dedi. - BURSA

İnegöl'de down sendromlulara özel etkinlik
İnegöl'de down sendromlulara özel etkinlik
İnegöl'de down sendromlulara özel etkinlik
İnegöl'de down sendromlulara özel etkinlik
İnegöl'de down sendromlulara özel etkinlik
İnegöl'de down sendromlulara özel etkinlik

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İnegöl Belediyesi, Down Sendromu, 21 Mart, İnegöl, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İnegöl'de down sendromlulara özel etkinlik - Son Dakika


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