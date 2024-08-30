İnegöl'de okullar yeni eğitim öğretim yılına hazırlanıyor - Son Dakika
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İnegöl'de okullar yeni eğitim öğretim yılına hazırlanıyor

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İnegöl Belediyesi, 2024-25 eğitim öğretim yılı öncesi okullarda temizlik ve bakım çalışması başlattı. Okul bahçelerinde bir yandan geniş temizlik yapılırken bir yandan da otlar biçilip ağaçlar budanıyor ve yeşil alan bakımları yapılıyor.

30.08.2024 18:49  Güncelleme: 18:52
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İnegöl'de okullar yeni eğitim öğretim yılına hazırlanıyor

BURSA - İnegöl Belediyesi, 2024-25 eğitim öğretim yılı öncesi okullarda temizlik ve bakım çalışması başlattı. Okul bahçelerinde bir yandan geniş temizlik yapılırken bir yandan da otlar biçilip ağaçlar budanıyor ve yeşil alan bakımları yapılıyor.

Şehrin her alanında, ihtiyaç duyulan her noktada varlığını hissettiren İnegöl Belediyesi, rutin hizmetlerin yanı sıra şehre ve şehirde yaşayan insanlara katkı sağlayacak çalışmalarla hizmet seferberliğini sürdürüyor. Bu çerçevede gençler ve öğrencilere pozitif ayrımcılık yapan İnegöl Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılı öncesi okullara yönelik bir çalışma başlattı.

İnegöl Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 2024-25 eğitim öğretim yılı öncesi okul bahçelerinde temizlik ve yeşil alan bakım çalışmaları başlattı. Bir yandan bahçeler yıkanıp temizlenirken, bir yandan çimler biçilip ağaçlar budanıyor. 09 Eylül'de başlayacak eğitim öğretim yılı öncesinde okul bahçeler öğrencilere hazır hale getiriliyor.

"Gençlerimiz bizim her şeyimiz"

Çalışmayla ilgili açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Gençlerimiz ve öğrencilerimiz bizim her şeyimiz. Onların en iyi şartlarda eğitim görmesi adına da elimizden geleni yapmaya hazırız. Okullarımızın bahçelerinde yeşil alan bakım ve temizlik çalışmaları başlattık. Tabi çok okulumuz var, hepsini aynı anda yapmak imkansız. Ekiplerimiz yoğun bir programda çalışıyorlar. Sırayla okullarımızda yeşil alan bakım ve temizlik çalışmaları yapılıyor. Bu vesileyle yeni eğitim öğretim yılının da şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İnegöl'de okullar yeni eğitim öğretim yılına hazırlanıyor - Son Dakika

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