İnegöl'de Otopark Sorununa Kalıcı Çözüm: Modern Otopark Alanı Hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

İnegöl'de Otopark Sorununa Kalıcı Çözüm: Modern Otopark Alanı Hazır

İnegöl\'de Otopark Sorununa Kalıcı Çözüm: Modern Otopark Alanı Hazır
24.06.2025 16:27  Güncelleme: 16:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl Belediyesi, Orhaniye Mahallesi'nde yaptığı kamulaştırma çalışmaları ile iki çıkmaz sokağı birleştirerek modern bir otopark alanına dönüştürdü. Ücretsiz hizmet verecek olan yeni otopark, bölge sakinlerinin araç parkı sorunlarına çözüm sunmayı hedefliyor.

İnegöl Belediyesi, şehir genelindeki otopark sorununa kalıcı çözümler üretmeye devam ediyor. Bu kapsamda Orhaniye Mahallesi'nde bulunan iki çıkmaz sokakta önemli bir dönüşüm gerçekleştirildi.

İnegöl Belediyesi tarafından yapılan kamulaştırma çalışmalarıyla çıkmaz durumdan çıkarılan 1. Çömlekçiler ve 2. Çömlekçiler Sokak, birleştirilerek önce yeni bir yola açıldı sonrasında da modern bir otopark alanına dönüştürüldü. Ücretsiz olarak hizmet verecek olan bu yeni otopark, bölge sakinlerinin araç parkı konusunda yaşadığı sıkıntılara çözüm olmayı hedefliyor.

İnegöl Belediyesi'nin kamulaştırma hamlesi, mahalle aralarındaki otopark karmaşasına da çözüm getirdi. Boşaltılan alanlar, hem yeni otoparklara hem de daha geniş geçiş güzergahlarına dönüştürülerek şehir içi ulaşımda rahatlama sağlandı. 2022 yılından bu yana Orhaniye Mahallesi Çömlekçiler Sokak'ta yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 3 ayrı parselde, 180 metrekarelik alan yaklaşık 830 bin TL bedelle kamulaştırıldı. Bu sayede bölgede toplamda bin 200 metrekarelik kullanım alanı elde edilerek şehrin otopark kapasitesi artırıldı.

Elim bir kaza sonucu yakın bir süre önce hayatını kaybeden Orhaniye Mahalle Muhtarı Veli Çetin bir kez daha rahmetle anılırken, kendisinin de öncülük ettiği bu projenin hayata geçmesi mahalle sakinlerini sevindirdi. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Merhum muhtarımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Orhaniye Mahallemize baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah" diyerek başsağlığı dileklerini iletti.

İnceleme sırasında projeye dair genel bir değerlendirmede bulunan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl genelinde yürütülen otopark projelerine dikkat çekti. Başkan Alper Taban açıklamasında, "Şehrimizin pek çok noktasında özellikle otopark çalışmaları ile ilgili ciddi anlamda başlatmış olduğumuz uygulamalar mevcut. Kamulaştırmalar, bina terklerini yapmaya çalıştığımız alanlar konusunda çalışmalar yürütürken bu alanların içerisinde de hazır bulunan yerlerde otopark düzenlemelerini bir bir hayata geçiriyoruz. Orhaniye Mahallesi Çömlekçiler Sokakta daha önce kamulaştırma ve bina terkleri yapılmıştı şimdi de yaptığımız düzenleme ile burada 46 araçlık otopark alanı elde etmiş olduk. Parke taş uygulamasını da başlattık, aydınlatma için de alt yapısı tamamlandı direkleri de takılacak. Güvenli bir alan oluşturuyoruz, vatandaşlarımızın talebi üzerine kamera sistemi de yapılmış olacak" dedi.

Başkan Alper Taban, sadece fiziki dönüşüm değil, sosyal fayda da hedeflediklerini belirterek komşuluk ilişkilerine katkı sunacak alanlar oluşturduklarını ifade ederek, "Bu uygulamalarda asıl önemli olan komşuluk ilişkilerinin olumlu manada artarak devam etmesi. Başta bu muhitte ikamet eden vatandaşlarımız olmak üzere çevredeki oturan komşularımız bu alanda araçlarını gönül rahatlığıyla park edebilecek. Görevimiz başından bu yana ücretsiz otopark alanı üretme konusunda çalışmaları hızlı bir şekilde yürütüyoruz. Bazen elimizde olmayan durumlardan dolayı süreç biraz uzayabiliyor. Kamulaştırmalarda alanlarda bulunan binaların yıkımı, terki gibi durumların olgunlaşma sürecini takip etmek durumundayız. Vatandaşlarımız müsterih olsun mahallelerimizdeki en uygun alanlarda bu çalışmaları bir bir hayata geçirmek adına planlamalar yürütüyoruz" dedi.

Otoparkın daha verimli kullanılabilmesi adına vatandaşlara uyarılarda bulunan Başkan Alper Taban, çizgili park alanlarına dikkat edilmesini istedi. Başkan Taban açıklamasının sonunda, "Bu alandaki çalışmalar da 2022 yılında başlamıştı. Yıkımlarını yapmıştık, sonrasında bir miktar malzeme sererek zeminin de oturmasını sağladık şimdi de bin 250 metre kare parke taş çalışmaları ile düzenli otopark alanını devreye almış olacağız. Kullanımda da dikkatli olmakta fayda var. Alanın tam verimli kullanılması için çizgilerin içerisine park edilmesi kıymetli. Çizgili alanlara park edildiğinde 46 araç güvenli bir şekilde park etmiş olacak. Alan içerisinde çocuk parkı talebi de mevcut. Süreç içerisinde gözlemlemelerimizi sürdüreceğiz. Çocuklarımız için güvenli bir alan oluşturabilir miyiz kısmına da ayrıca bakıyor olacağız. Çalışmada emeği geçen tüm herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

İnegöl Belediyesi, Yerel Haberler, İnegöl, Finans, Ulaşım, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel İnegöl'de Otopark Sorununa Kalıcı Çözüm: Modern Otopark Alanı Hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Körfez’de gerilim tırmandı, THY 7 seferini iptal etti Körfez'de gerilim tırmandı, THY 7 seferini iptal etti
İran’daki savaş Persepolis’i çalıştıran İsmail Kartal’ı da etkiledi İran'daki savaş Persepolis'i çalıştıran İsmail Kartal'ı da etkiledi
Beşiktaş’a Inter’den sürpriz golcü önerisi Beşiktaş'a Inter'den sürpriz golcü önerisi
Trump: İran’daki nükleer tesisler tamamen yıkıldı Trump: İran'daki nükleer tesisler tamamen yıkıldı
Beyaz Saray: Donald Trump, İran ile çatışma istemiyor Beyaz Saray: Donald Trump, İran ile çatışma istemiyor
İran Katar’daki ABD üssüne saldırdı, Hamaney’in o sözleri yeniden gündem oldu İran Katar'daki ABD üssüne saldırdı, Hamaney'in o sözleri yeniden gündem oldu
Emre Mor Fenerbahçe’ye geri döndü Emre Mor Fenerbahçe'ye geri döndü
İran’ın, ABD üssüne saldırmadan önce Katar’a haber verdiği öne sürüldü İran'ın, ABD üssüne saldırmadan önce Katar'a haber verdiği öne sürüldü
Katar Havayolları uçakları İstanbul ve Ankara’ya yönlendirildi Katar Havayolları uçakları İstanbul ve Ankara'ya yönlendirildi
Rusya: İran’a nükleer silah tedarik etme niyetimiz yok Rusya: İran'a nükleer silah tedarik etme niyetimiz yok
İran’ın dini lideri Hamaney: Hiç kimsenin saldırısına boyun eğmeyeceğiz İran'ın dini lideri Hamaney: Hiç kimsenin saldırısına boyun eğmeyeceğiz

16:40
600 bin kamu işçisinin gözü ikinci zam teklifinde Tarih belli oldu
600 bin kamu işçisinin gözü ikinci zam teklifinde! Tarih belli oldu
16:26
İsrail İran’ı önce vurdu, sonra ’’Kaçındık’’ dedi
İsrail İran'ı önce vurdu, sonra ''Kaçındık'' dedi
16:09
Genç kızlar terör estirdi Belediye çalışanını sokak ortasında fırçayla dövdüler
Genç kızlar terör estirdi! Belediye çalışanını sokak ortasında fırçayla dövdüler
15:49
Trump, “İran’da rejim değişikliği“ konusunda geri adım attı: Kaosa neden olur
Trump, "İran'da rejim değişikliği" konusunda geri adım attı: Kaosa neden olur
14:39
9 aylık hamile olan 17 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu
9 aylık hamile olan 17 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu
23:31
İmzalar atılıyor Ertuğrul Doğan bir transferin daha ismini verdi
İmzalar atılıyor! Ertuğrul Doğan bir transferin daha ismini verdi
23:27
İran, Katar’daki ABD üslerine saldırdı petrol sert düştü
İran, Katar'daki ABD üslerine saldırdı; petrol sert düştü
23:23
Jeff Bezos’un Venedik’teki düğünü protesto edildi
Jeff Bezos'un Venedik'teki düğünü protesto edildi
23:22
Morutan, Türkiye’ye geri döndü
Morutan, Türkiye'ye geri döndü
23:11
Sivasspor’un yeni teknik direktörü belli oluyor
Sivasspor'un yeni teknik direktörü belli oluyor
23:08
Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko derbisinde olay Ali Koç hızla locaya gitti
Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko derbisinde olay! Ali Koç hızla locaya gitti
23:00
Katar’daki ABD üssüne saldırı Tahran’da kutlamalarla karşılandı
Katar'daki ABD üssüne saldırı Tahran'da kutlamalarla karşılandı
22:55
Trump’ın yorumu çok ilginç İran’a teşekkür edip barış çağrısı yaptı
Trump'ın yorumu çok ilginç! İran'a teşekkür edip barış çağrısı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2025 18:15:27. #7.13#
SON DAKİKA: İnegöl'de Otopark Sorununa Kalıcı Çözüm: Modern Otopark Alanı Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.