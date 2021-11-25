İnegöl Belediyesi, güvenli park uygulamaları kapsamında 19'uncu park olarak Mahmudiye Mahallesi Define Sokaktaki parkı kameralarla donattı. Belediye Başkanı Alper Taban, "Geçen yıl 12 parkımızda bu uygulamayı yapmıştık. Bu yıl da 10 parkımızda güvenli park uygulamasını tamamlayacağız. Define Sokaktaki yerimiz 7'nci noktamız" dedi.

İnegöl Belediyesi, güvenli park uygulamalarını şehrin dört bir yanında hayata geçirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 12 parkı kameralarla donatarak 7/24 izlenir hale getiren İnegöl Belediyesi, 2021 yılı için de 10 park hedefi koymuştu. Bugün 7'nci parkta da güvenli park uygulaması faal hale getirildi. Mahmudiye Mahallesi Define Sokakta bulunan çocuk oyun alanında 3 kamera ve 1 kayıt cihazı aktif hale getirildi. Bu uygulamayla beraber İnegöl'de şu anda toplam 19 park 62 kamerayla izleniyor.

Belediye Başkanı Alper Taban, bugün beraberindeki heyetle birlikte Define Sokakta bulunan parkta incelemelerde bulundu. Alper Taban, "Teknolojik altyapıyı oluşturarak özellikle kamera sistemleriyle parkın giriş çıkışlarını ve oyun gruplarını, spor aletlerinin olduğu bölümleri görecek şekilde planlama yaparak burayı daha güvenli bir park haline dönüştürmüş oldular. Bir de ihtiyaç duyulan parklarımızda bas-konuş dediğimiz cihazları ve üniteleri yerleştiriyoruz" dedi.

Güvenli park uygulamalarının çocuklar için daha güvenli bir ortam oluştururken vandalizmi de önleyeceğini kaydeden Taban, "Tabi gönül ister ki bunlara hiç gerek kalmasın ancak zaman zaman Vandalizm dediğimiz kamu malına zarar verme hususunu şehirlerimizde yaşayabiliyoruz. Bunlarla ilgili de ben bütün vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Görmüş oldukları sorunları ve problemleri lütfen vatandaşlarımız belediyeyi ilgilendiren konularda 153'e, polis ve jandarma gibi hususlarda da 155, 156 gibi hatlara iletsinler. Devletimizin güvenlik güçleri bu olaylara müdahale edebiliyorlar. Buralarda yaşanan olaylarda da bu olayların bazen aydınlatılması gerekiyor. O zaman da kamera sistemlerimiz üzerinden bunları aydınlatabiliyoruz" diye konuştu.

Başkan Taban, 2021 yılında 10 güvenli park hedefi koyduklarını da anımsatarak, "Bu parkımızda 3 güvenlik kamerası hizmete alınmış oldu. Geçen yıl 12 parkımızda bu uygulamayı yapmıştık. Bu yıl da 10 parkımızda güvenli park uygulamasını tamamlayacağız. Define Sokaktaki yerimiz 7'nci noktamız. Yıl sonuna kadar 3 parkımızda daha bu sistemi aktif hale getirerek 2021 hedefimize ulaşmış olacağız" dedi. - BURSA