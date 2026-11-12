İnegöl'de sağlık ekipleri KBRN ve deprem tatbikatında hazırlığını gösterdi - Son Dakika
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İnegöl'de sağlık ekipleri KBRN ve deprem tatbikatında hazırlığını gösterdi

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İnegöl\'de sağlık ekipleri KBRN ve deprem tatbikatında hazırlığını gösterdi
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İnegöl Devlet Hastanesi'nde olası afet ve acil durumlara hazırlık kapsamında KBRN ve deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta senaryo gereği olaylara müdahale eden sağlık çalışanları, zamanında müdahale için çalışma yürüttü ve yaşananlar kameraya yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Devlet Hastanesi'nde Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehditler (KBRN) ve deprem tatbikatı düzenlendi. KBRN ve deprem tatbikatında sağlık ekipleri, senaryo gereği yaşanan afet ve acil durumlara müdahale etti.

İnegöl Devlet Hastanesi'nde olası afet ve acil durumlara hazırlık kapsamında Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehditler (KBRN) ve deprem tatbikatı düzenlendi. Senaryo gereği yaşanan olaylara müdahale eden sağlık ekipleri, koordinasyon ve müdahale kabiliyetlerini sergiledi. Tatbikat boyunca ekipler, müdahaleleri zamanında gerçekleştirmek için çalışma yürüttü. Sağlık çalışanlarının koordineli müdahalesiyle tamamlanan tatbikatta yaşananlar kameraya kaydedildi.

-Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: DHA
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