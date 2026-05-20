İnegöl'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 17.30 sıralarında Sinanbey Mahallesi Altıeylül Caddesi ile Mitroviça Sokağın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Altıeylül Caddesi'nde seyir halinde olan Beyza S. (21) yönetimindeki 16 SSV 21 plakalı otomobil, Mitroviça Sokak'ta seyir halinde olan Cahit S.'nin (61) kullandığı 16 F 2729 plakalı kamyonet çarpıştı. Sürücüler ile otomobildeki Füsun S. (44) yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),