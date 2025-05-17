Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın bahçesinde zehirli Kafkas burunlu engerek yılanı görüldü. Yılan itfaiye ekiplerince yakalanıp ormana salındı.
Saat 10.00 sıralarında Fatih Mahallesi Gazi Atatürk Caddesinde bulunan bir apartmanın bahçesine çıkan apartman sakinleri yılanı görünce şoke oldular. Vatandaşlar büyükşehir itfaiyesini arayıp yardım istediler.
Yılanı görünce şaşıran itfaiye ekipleri, dikkatli bir şekilde yılanı yakalayıp file içine aldı. Ekipler sonrasında yılanı ormana saldı.
Son Dakika › Yerel › Büyükşehirde zehirli yılan alarmı - Son Dakika
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