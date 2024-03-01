İnegöl'deki hastane kantininde çalışan gencin muhabbet kuşu hiç ayrılmıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İnegöl'deki hastane kantininde çalışan gencin muhabbet kuşu hiç ayrılmıyor

İnegöl\'deki hastane kantininde çalışan gencin muhabbet kuşu hiç ayrılmıyor

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki hastane kantininde çalışan İbrahim Bilici'nin 'İbiş' adını verdiği muhabbet kuşu, sahibinin omzundan bir an bile ayrılmıyor. İbiş, Bilici ile birlikte çay servisi yaparken, insanların dikkatini çekiyor ve herkesi şaşırtıyor.

01.03.2024 11:30  Güncelleme: 11:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hastane kantininde çalışan gencin 'İbiş' ismini verdiği muhabbet kuşu, bir an bile sahibinin omzundan ayrılmıyor.

İnegöl Devlet Hastanesi kantininde çay servisi yapan 20 yaşındaki İbrahim Bilici, 2 yıl önce sahiplendiği ve 'İbiş' ismini verdiği muhabbet kuşunu yanından ayırmıyor. Bilici, omzundan ayrılmayan İbiş'le beraber kantinde hizmet veriyor. Çay servisini yapan Bilici'nin omzunda kuşu görenler de bu duruma şaşırıyor.

Bilici, "2 yıldır İbiş ile beraber yaşıyoruz. 2 senedir zaten acilin kantininde çalışıyorum. Aldığım günlüğü beraber paylaşırız. Ondan sonra İbiş'in 2-3 tane de kardeşi var evde. 2 senedir eve gittiğim zaman hep bununla muhabbet ettiğim için, hep birlikte vakit geçirdiğimiz için hiç yanımdan ayrılmıyor. Dışarıya çıktığım zaman uçmuyor, hep yanımda duruyor. Çay servisini beraber yapıyoruz, simit susamlarını falan hep kendisi yer. Yanımda duruyor götürdüğüm masalara, hep böyle yanımda durur. Bir yerleri pisletmez" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

İbrahim Bilici, İnegöl, Bursa, Çay, Hayvanlar, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İnegöl'deki hastane kantininde çalışan gencin muhabbet kuşu hiç ayrılmıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2024 12:42:21. #1.11#
SON DAKİKA: İnegöl'deki hastane kantininde çalışan gencin muhabbet kuşu hiç ayrılmıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement