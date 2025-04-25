İnegöl'ün Çarşı Meydanı Dönüşüm Projesi Başlıyor - Son Dakika
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Yerel

İnegöl'ün Çarşı Meydanı Dönüşüm Projesi Başlıyor

İnegöl Belediyesi, tarihi çarşı bölgesinde estetik ve fonksiyonel bir dönüşüm projesi için harekete geçti. Uzun Sokak'tan başlayacak proje, tarihi dokuyu koruyarak ticari hareketliliği artırmayı hedefliyor.

25.04.2025 10:19  Güncelleme: 10:21
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İnegöl'ün Çarşı Meydanı dönüşüme hazırlanıyor

BURSA - İnegöl Belediyesi, şehir merkezine yeni bir meydan kazandırması sonrası tarihi dokusu ve ticari canlılığıyla bilinen çarşı bölgesi için kapsamlı bir dönüşüm projesi için harekete geçti.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın seçim beyanları arasında yer alan "Tarihi Çarşı Dönüşüm Projesi" Uzun Sokak'tan başlayacak şekilde çarşı bölgesinin tarihi yapısı korunarak modern bir çehreye kavuşturulmasını hedefliyor. Bu proje hem esnafın yüzünü güldürecek hem de şehir merkezine estetik ve fonksiyonel bir dokunuş katacak.

İnegöl istişare kültürüyle gelişiyor

Başkan Alper Taban, belediye binası konferans salonunda Uzun Sokak esnafıyla bir araya gelerek dönüşüm projesinin detaylarını paylaştı. Toplantıda projeye ilişkin mimari çizimler ve uygulanacak etaplar hakkında sunum yaparak bilgiler veren İnegöl Belediyesi mimari ekibi, Başkan Alper Taban ile birlikte esnafın da görüş ve önerilerini dinledi. Esnafla birlikte şekillenecek bu dönüşüm sürecinde, sokağın tarihi kimliğinin korunması ve bölgedeki ticari hareketliliğin artırılması amaçlanıyor.

"Uzun Sokak'ta estetik dönüşüm, ticari canlandırma"

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban toplantıda yaptığı konuşmada projenin uygulanmasıyla birlikte tarihi dokusu korunarak yeniden şekillenecek olan Uzun Sokağın sadece estetik bir dönüşüm değil, aynı zamanda ticari hareketliliğin de artacağı bir alan haline geleceğini vurguladı. Başkan Alper Taban konuşmasında, gece gündüz tüm herkesin bu sokağa ilgisinin artacağını söyleyerek; "Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız çarşı merkezimizin dönüşüm projesiyle ilgili istişare toplantısında esnaflarımızla bir araya gelmek istedik. Sadece Uzun Sokak olarak değil genel anlamda yapacağımız çalışmalarda konunun ilgilileri ile bir araya gelmeyi ve fikir alışverişinde bulunmayı önemsiyoruz. Ben yaptım oldu değil, birlikte yapalım olgusu üzerindeyiz. Çarşılarımız da gelenekten gelen alanlar. Bu alanların içerisinde güncellemeler yaparak yeniden daha güçlü bir şekilde vatandaşlarımızın tercih ettiği merkezler haline getirmek için çalışmalar yürütüyoruz. Görselliği, dahil edilecek donatı alanlarıyla da yeniden bir çekim gücü oluşturacağı düşüncesindeyiz. Mimar arkadaşlarımız ile proje üzerinde yapılan değerlendirmede 5 etap halinde çalışmaların yürütülmesini öngörülüyor. Uzun Sokağın zaten bir çekim gücü var ancak yapmak istediğimiz güncellemelerle bu çekim gücünü daha da güçlendirmek istiyoruz. Vatandaşlarımıza "buranın havası değişmiş, muhakkak uzun sokağa da uğramalıyız" düşüncesini elde ettirmek istiyoruz. Projeyi etap etap gerçekleştirmek istiyoruz. Sarraflar Çarşısı, İshakpaşa Camii Çevresi gibi alanları da peyderpey dönüşüme dahil etmek istiyoruz. Bu bölgelerin gecesi ve gündüzüyle her halükarda vatandaşlarımızın geldiği uğrak noktalar olmasını istiyoruz.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İnegöl'ün Çarşı Meydanı Dönüşüm Projesi Başlıyor - Son Dakika

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