İnegöl Fatihi Turgut Alp kabri başında anıldı - Son Dakika
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İnegöl Fatihi Turgut Alp kabri başında anıldı

İnegöl Fatihi Turgut Alp kabri başında anıldı
15.06.2026 15:38  Güncelleme: 15:39
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Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi'nin silah arkadaşı, İnegöl'ün Fatihi Turgut Alp, kabrinin bulunduğu Turgutalpköy'de düzenlenen anma programında dualarla anıldı. Programa İnegöl halkının ilgisi yoğun oldu.

Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi'nin silah arkadaşı, İnegöl'ün Fatihi Turgut Alp, kabrinin bulunduğu Turgutalpköy'de düzenlenen anma programında dualarla anıldı. Geçmişin yad edildiği, şanlı Türk tarihine atıfta bulunulan programa İnegöl halkının ilgisi de yoğun oldu.

Osmanlı'nın kuruluşuna beşiklik etmiş, içerisinde bulunan tarihi değerlerle adeta geçmişi günümüze taşıyan İnegöl'de, şehri Bizans'ın elinden alarak Türk ve Müslüman yurdu yapan ve bu yönüyle İnegöl'ün Fatihi olarak bilinen Turgut Alp, Pazar günü kabrinin bulunduğu Turgutalplöy'de düzenlenen programla anıldı. 2021 yılında başlayan restorasyon çalışmaları sonucunda Bursa Valiliği ile İnegöl Belediyesi iş birliğinde restore edilerek yeniden şehre kazandırılan 700 yıllık türbenin bulunduğu alanda yapılan Turgut Alp'in Anma Programına İnegöl halkının ilgisi yoğun oldu. Turgut Alp'in ruhuna misafirlere ikramların yapıldığı programda, Tarihi İnegöl Mehteri de marşlarıyla mest etti.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşan Başkan Taban, "Bugün; bir inancı, bir davayı, bir medeniyet yürüyüşünü, bu toprakları vatan yapan iradeyi ve fedakarlığı anıyoruz. Bugün burada, yüzyıllar öncesinden bizlere ulaşan bir emanetin başında bulunuyoruz. Turgut Alp; Ertuğrul Gazi'nin, Osman Gazi'nin ve Orhan Gazi'nin yanında yer almış, Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna omuz vermiş büyük bir komutandır. Ancak onu büyük yapan, yalnızca kazandığı savaşlar değildir. Onu büyük yapan; sadakati, cesareti, adaleti ve davasına olan bağlılığıdır. Turgut Alp, fethettiği toprakları sadece kılıçla değil; ahlakla, adaletle ve merhametle yurt haline getiren bir neslin temsilcisidir." dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İnegöl Fatihi Turgut Alp kabri başında anıldı - Son Dakika

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