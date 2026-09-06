İnegöl\'ün Kurtuluşunun 104. Yılı Coşkuyla Kutlandı

İnegöl'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı, Atatürk Anıtı'nda düzenlenen çelenk töreniyle başladı. Şehitler dualarla anılırken, gaziler ziyaret edildi.

İnegöl'ün 6 Eylül 1922'de düşman işgalinden kurtuluşunun 104. Yılını kutlamalarına İnegöl Kaymakamı Ayhan Akpay, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Garnizon Komutan Vekili Hava Yüzbaşı Muharrem Taşçı, İnegöl Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ahmet Ozan Balak, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve muhtarlar katıldı. Törende ilk olarak Kaymakamlık çelengi, ardından Garnizon Komutanlığı ve İnegöl Belediyesi çelenkleri Atatürk Anıtı'na sunuldu. Çelenklerin anıta bırakılmasının ardından Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kurtuluş mücadelesinin tüm kahramanları anısına saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. İnegöl'ün kurtuluşunun 104. yılında gerçekleştirilen törende, geçmişten bugüne uzanan bağımsızlık ve vatan sevgisi bir kez daha güçlü şekilde ortaya konuldu. 6 Eylül'ün yalnızca bir kurtuluş günü değil, İnegöl'ün özgürlüğüne, bağımsızlığına ve milli iradesine sahip çıkışının simgesi olduğu vurgulandı.

Törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Bugün, İnegöl'ümüzün düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü hep birlikte anmanın gururunu ve coşkusunu yaşıyoruz. 6 Eylül 1922 İnegöl'ün yeniden özgürlüğüne kavuştuğu, bayrağımızın yeniden gururla dalgalandığı o tarihi gün Ancak bu kurtuluşun ardında büyük acılar, fedakarlıklar ve zorlu bir mücadele vardı. İnegöl, Milli Mücadele yıllarında dört kez işgale uğradı. Özellikle son işgal, 10 Temmuz 1921'de başladı ve 13 ay 26 gün sürdü. Bu süreçte İnegöl ve çevresi büyük acılar yaşadı, köylerimiz ve yerleşim yerlerimiz önemli ölçüde tahrip edildi. Fakat İnegöl halkı hiçbir zaman vatanından ve bağımsızlığından vazgeçmedi. Bu topraklarda Binbaşı İbrahim Bey, Şakir Bey, Ayıcı Arif Bey, Hüsnü Güven, Nuri Bey, Küçük Kamil, Feridun, Yakup Ağa ve Mehmet Ceylan gibi nice kahramanımız vatanın bağımsızlığı için mücadele etti. Milli Mücadele'nin ilk günlerinde Mehmet Salih Yeşil Hoca ve Hafız Abdullah Efendi gibi isimler de İnegöl'deki direniş ruhunun öncülerinden oldular" dedi.

Atatürk Anıtı'ndaki törenin ardından protokol üyeleri, Hastane Mezarlığı içerisinde bulunan Garnizon Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehitlikte Kur'an-ı Kerim tilavet edilirken, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimiz için dualar edildi. Ardından protokol üyeleri tarafından şehitlerimizin kabirlerine karanfiller bırakıldı.

Kurtuluş Günü etkinlikleri kapsamında programın bir sonraki durağı İnegöl Muharip Gaziler Derneği oldu. Protokol üyeleri derneği ziyaret ederek gazilerle bir araya geldi. Gazilerle sohbet eden protokol üyeleri, onların hatıralarını ve tecrübelerini dinledi. Vatan savunmasının yaşayan temsilcileri olan gazilere duyulan minnet ve şükran ifade edildi.