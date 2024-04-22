İnegöl'ün yeni 'Nöbetçi Kütüphanesi' törenle hizmete girdi - Son Dakika
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Yerel

İnegöl'ün yeni 'Nöbetçi Kütüphanesi' törenle hizmete girdi

İnegöl Belediyesi'nin Nöbetçi Kütüphanelerine bir yenisi daha eklendi. Yeni Yaşam Alanı ve Kent Meydanı içerisinde yer alan 2 katlı binada hayat bulan ve İnegöl'ün 5'inci Nöbetçi Kütüphanesi olma özelliğini taşıyan merkez, düzenlenen coşkulu törenle hizmete açıldı. İlkokuldan üniversite üstü kademelere kadar her yaşa hitap edecek kütüphane ilk günden öğrencilerin akınına uğradı.

22.04.2024 20:02
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İnegöl'ün yeni 'Nöbetçi Kütüphanesi' törenle hizmete girdi

BURSA - İnegöl Belediyesi'nin Nöbetçi Kütüphanelerine bir yenisi daha eklendi. Yeni Yaşam Alanı ve Kent Meydanı içerisinde yer alan 2 katlı binada hayat bulan ve İnegöl'ün 5'inci Nöbetçi Kütüphanesi olma özelliğini taşıyan merkez, düzenlenen coşkulu törenle hizmete açıldı. İlkokuldan üniversite üstü kademelere kadar her yaşa hitap edecek kütüphane ilk günden öğrencilerin akınına uğradı.

İnegöl Belediyesi'nin gençlerin yeni ve farklı mekanlar talebi üzerine geliştirdiği ve ilkini 2020 yılında şehre kazandırdığı Nöbetçi Kütüphane bir yenisi daha eklendi. Daha önce farklı noktalarda farklı özelliklerde 4 ayrı Nöbetçi Kütüphaneyi gençlerin hizmetine sunan İnegöl Belediyesi, şehrin yeni Yaşam Alanı ve Kent Meydanında 2 katlı bir yapı olarak hazırlanan ve her yaşa hitap eden 5'inci Nöbetçi Kütüphane bugün düzenlenen törenle hizmete açtı. İçerisinde 20 bin kitap, bilgisayar alanları, grup ders çalışma alanları, akademik çalışma alanları ve ders çalışma bölümleriyle toplamda 240 öğrenci kapasitesine sahip olan merkez, açıldığı ilk gün öğrencilerin akınına uğradı.

Yeni kütüphanenin açılış töreni, bugün düzenlenen programla gerçekleştirildi. Törene Sanayi ve Teknoloji Eski Bakanı ve Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Törenin açılışında konuşan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Çok yakın bir zamanda seçim gerçekleştirdik. İnegöl'ümüze, vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bizlere güvenip bu emaneti teslim eden ilçe halkımıza teşekkür ediyorum. İnşallah güvenlerini boşa çıkarmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Şehrin en büyük kütüphanesi

İnegöl için özel bir gün olduğuna da dikkat çeken Taban, şöyle devam etti: "Bugün öncelikle Nöbetçi Kütüphanelerimizin açılışını gerçekleştireceğiz. Daha sonra şehrimizde 50. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarının açılışını yapacağız. Bunlar İnegöl adına çok kıvanç veren, sevindirici işler. Şehrimiz büyüyor, gelişiyor, üretim kapasitesi artıyor, insanlarımızın konforu, niteliği, huzuru ve mutluluğu yükseliyor. Bizler de öğrencilerimizin farkındalığını arttırmak için bu kütüphaneleri yapıyoruz ama aslında bu mekanlar sayesinde onlar bizim farkındalığımızı daha da arttırdılar. Bu mekanları dolu dolu sahiplenerek, kullanmaya başlayarak buraların ihtiyaç olduğunu bize hissettirdiler. Biz de şehrimizin en büyük ve 5'inci Nöbetçi Kütüphane bugün hizmete açıyoruz. Buralara Nöbetçi Kütüphaneler dedik. Çocuklarımıza göre esnek çalışmalar yapacağız buralarda. Sabah 08.00'dan akşam 00.00'a kadar açık olacak burası. Bin 400 metrekarelik ve 2 kattan oluşan bir kütüphane burası. Bu kütüphanenin İnegöl dışındaki kütüphanelerden farkı, rezervasyon sistemiyle çalışıyor olması. Burası her an dolu olan bir merkez. Bu dönem buna bir yenisini daha ekledik, veli bilgilendirme sistemini kurduk. Velilerimiz de öğrencilerimizin burada ne yaptığınız takip edebiliyor olacak."

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman ise gençlerin çok güzel vakit geçirebilecekleri güzel bir kütüphanenin açılışını gerçekleştirdiklerini ifade ederek "Bu mekanın tamamıyla ilgili de söylenecek çok şey var. Böylesine güzel bir meydan olması, hükümet binasının da kaldırılarak orada da güzel bir meydan oluşturulması, İnegöl'ümüzün merkezinde böylesine ferah alanlar oluşturulması çok kıymetli. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Meydanın şehre kattığı havayı takdirle karşılıyorum"

Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Mustafa Varank da içerisinde bulundukları meydanın şehre kattığı havayı her gördüğünde takdirle karşıladığını söyledi. Varank, "İşte bunun gibi hizmetlerimize milletimizin bize verdiği destekle inşallah devam etmeye gayret göstereceğiz. 31 Mart seçimlerini geride bıraktık. Milletimiz takdirini bazı şehirlerde bizden yana bazı şehirlerde de farklı adaylardan yana kulandı. Milletimizin takdiri her şeyin üzerindedir. Eğer biz istediğimiz başarıyı gösteremediysek hatayı ve kusuru kendimizde arayacağız. Nerelerde vatandaşlarımızın gönlüne giremedik muhasebesini tek tek yapacağız. Önümüzdeki dönemde de hizmetlerimize devam edip vatandaşımızın gönlündeki yerini de sağlamlaştırmak için gayret edeceğiz. İşte bugün seçim ve bayram sonrası bir açılışla vatandaşlarımızın huzurundayız. Burada açılan kütüphane, her genç arkadaşımızın inanıyorum ki bir numaralı uğrak noktası olacak. Ailelerimizin güvenle, gönül rahatlığıyla çocuklarını göndereceği mekan olacak. Alper Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu yapının da ilk projesinde mevcut binanın bir hizmet binası olarak planlandığını Başkanımız söyledi. Ama gördük ki dedi, artık öyle hizmet binalarına ihtiyaç yok. Biz bu mekanı İnegöllü hemşerilerimiz, çocuklarımız için kullanabiliriz deyip örnek bir kütüphane haline getirdik dedi. İşte gönül belediyeciliği, gerçek belediyecilik bu demek" dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi ve kütüphanenin gezilmesiyle açılış sona erdi. Protokol üyeleri kütüphane içerisinde öğrencilerle sohbet edip merkez hakkında değerlendirmelerde de bulundu.

Kaynak: İHA

Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İnegöl'ün yeni 'Nöbetçi Kütüphanesi' törenle hizmete girdi - Son Dakika

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