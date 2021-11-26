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İngiltere, 6 Afrika ülkesini kırmızı listeye aldı - Son Dakika

İngiltere, 6 Afrika ülkesini kırmızı listeye aldı

26.11.2021 15:27
İngiltere, 6 Afrika ülkesini kırmızı listeye aldı

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, daha bulaşıcı olduğu tespit edilen ve Güney Afrika'da ortaya çıkan Covid-19'un B.1.1.529 mutasyonu nedeniyle 6 Afrika ülkesinin kırmızı listeye alındığını söyledi.

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, daha bulaşıcı olduğu tespit edilen ve Güney Afrika'da ortaya çıkan Covid-19'un B.1.1.529 mutasyonu nedeniyle 6 Afrika ülkesinin kırmızı listeye alındığını söyledi.

İngiltere hükümeti, Covid-19'un yayılmasını engellemek amacıyla uluslararası seyahat kısıtlamalarını yeniden artırıyor. İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, bugün yaptığı bir açıklamada 6 Afrika ülkesinin kırmızı seyahat listesine alındığını duyurdu. Sağlık Bakanı Javid, Afrika'da tanımlanan yeni bir Covid-19 mutasyonunun endişeleri nedeniyle Güney Afrika, Botsvana, Namibya, Zimbabve, Lesotho ve Esvatini'nin 28 Kasım Pazar günü saat 04.00'den itibaren kırmızı liste kurallarına tabi tutulacağını söyledi.

2. ve 8. güne PCR testi

Javid, 28 Kasım'dan itibaren bu ülkelerden İngiltere'ye seyahat edece kişilerin 10 gün boyunca otel karantinasına alınacağını ifade ederken, bugün öğle saatlerinden itibaren bu ülkelerden gelen ve son 10 gün içinde bu ülkelerde bulunan kişilerin de 10 gün boyunca kendilerini evlerinde izole etmeleri gerektiğini söyledi. Javid, bu kişilerin ayrıca İngiltere'deki 2'inci ve 8'inci günlerinde PCR testi olmaları gerektiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Javid yaptığı açıklamada, Güney Afrika'da tanımlanan yeni mutasyonun Covid-19'un Delta mutasyonunun "daha bulaşıcı olabileceğini" ve "aşıların daha az etkili olabileceğini" söyledi. Javid, Birleşik Krallık'ta bu mutasyona ilişkin bir vaka tespit edilmediğini söylerken ancak mutasyonun "büyük bir uluslararası endişe kaynağı" olduğunu ve "halk sağlığı için önemli bir risk oluşturabileceğini" söyledi.

Javid, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) bugün konuyla ilgili gerçekleşmekte olan özel bir toplantı düzenlediğini belirterek, bu salgından alınan derslerden birinin "hızlı hareket etmek" olduğunu söyledi.

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) tarafından incelemekte olan yeni B.1.1.529 varyantının aşılar, tedaviler ve bulaşma hızı gibi virüsün tepki ve davranışlarını değiştirebileceğini düşünülüyor. UKHSA, mutasyonun daha fazla araştırılması gerektiğini söylüyor. - MANCHESTER

Güney Afrika, Koronavirüs, England, Afrika, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İngiltere, 6 Afrika ülkesini kırmızı listeye aldı - Son Dakika


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