İngiltere'deki Hava Gösterisi İptal - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İngiltere'deki Hava Gösterisi İptal

23.05.2026 00:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orta Doğu'daki belirsizlikler nedeniyle RIAT etkinliği iptal edildi, 2027'de yeniden planlanıyor.

İngiltere'de Temmuz ayında düzenlenmesi planlanan bir kapsamlı bir hava gösterisinin organizatörleri, etkinliğin Orta Doğu'daki son gelişmeler nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

İngiltere'de temmuz ayında düzenlenmesi planlanan büyük bir hava gösterisi, İran savaşıyla bağlantılı askeri faaliyetlere ilişkin belirsizlikler nedeniyle iptal edildi. "Royal International Air Tattoo (RIAT)" olarak bilinen ve dünyanın en büyük hava gösterilerinden biri olarak değerlendirilen etkinliğin organizatörleri, iptal kararına ilişkin internet sitesi üzerinden açıklama yayımladı.

Açıklamada, 17-19 Temmuz tarihlerinde İngiltere'nin güneybatısındaki Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne (RAF) ait RAF Fairford üssünde düzenlenmesi planlanan etkinliğin iptal edildiği belirtilerek, "Karar, Orta Doğu'daki mevcut durum nedeniyle RAF Fairford'a erişim konusundaki belirsizlik üzerine Kraliyet Hava Kuvvetleri ve ABD Hava Kuvvetleri ile yapılan kapsamlı görüşmelerin ardından alındı" denildi.

Etkinliğin 2027 yılında yeniden düzenlenmesinin planlandığı ifade edildi.

RIAT'ın, savunma sanayii ve havacılık sektörü açısından da önemli bir vitrin niteliği taşıdığı değerlendiriliyor. - LONDRA

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Havacılık, Güvenlik, Olaylar, Londra, Yaşam, Dünya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İngiltere'deki Hava Gösterisi İptal - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suudi Arabistan Pro Lig’de şampiyon Al Nassr Suudi Arabistan Pro Lig'de şampiyon Al Nassr
Traktör devrildi: 15 yaşında genç hayatını kaybetti Traktör devrildi: 15 yaşında genç hayatını kaybetti
Ümit Özdağ’dan gece yarısı CHP Genel Merkezi’ne destek ziyareti: Demokrasi krizi zirveye çıktı Ümit Özdağ'dan gece yarısı CHP Genel Merkezi'ne destek ziyareti: Demokrasi krizi zirveye çıktı
Sumud Filosu’nda İsrail tarafından alıkonulan İtalyan aktivistler ülkelerine döndü Sumud Filosu'nda İsrail tarafından alıkonulan İtalyan aktivistler ülkelerine döndü
Honduras kan gölüne döndü 6’sı polis 24 kişi hayatını kaybetti Honduras kan gölüne döndü! 6'sı polis 24 kişi hayatını kaybetti
Venezuelalı güzellik kraliçesine otel odasında korkunç saldırı Venezuelalı güzellik kraliçesine otel odasında korkunç saldırı

23:50
Polemik yaratan görüntü Trabzonspor’a şampiyonluk kupasını İbrahim Hacıosmanoğlu verdi
Polemik yaratan görüntü! Trabzonspor'a şampiyonluk kupasını İbrahim Hacıosmanoğlu verdi
23:32
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş’ın ABD’de gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş’ın ABD'de gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı
23:08
Muhittin Böcek’e kamu zararı davasında ev hapsi
Muhittin Böcek’e kamu zararı davasında ev hapsi
22:47
Konyaspor’u yenen Trabzonspor Türkiye Kupası’nın sahibi oldu
Konyaspor'u yenen Trabzonspor Türkiye Kupası'nın sahibi oldu
21:55
Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişme: Firari şüpheli Umut Altaş ABD’de gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişme: Firari şüpheli Umut Altaş ABD’de gözaltına alındı
21:40
Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı: En kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz
Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı: En kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 00:24:03. #.0.4#
SON DAKİKA: İngiltere'deki Hava Gösterisi İptal - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.