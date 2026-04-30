Kral Charles ve Kraliçe Camilla 11 Eylül Anıtı’nda

Üye Girişi
Son Dakika Logo

30.04.2026 03:07  Güncelleme: 03:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Kralı Charles ve eşi Kraliçe Camilla, 11 Eylül anıtını ziyaret ederek, saldırılarda hayatını kaybeden kurbanların yakınlarıyla bir araya geldi.

Resmi ziyaret kapsamında ABD'de bulunan İngiltere Kralı III. Charles ve eşi Kraliçe Camilla, ülkenin New York kentindeki 11 Eylül Anıtı'nı ziyaret etti. Çift, Dünya Ticaret Merkezi kompleksinin bir parçası olan ve 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarında yıkılan İkiz Kulelerin bulunduğu yere inşa edilen anıta çiçek bıraktı. Çiçeğe iliştirilen ve Kral III. Charles'ın bizzat yazdığı notta, "11 Eylül 2001'de hayatını böylesine trajik bir şekilde kaybeden herkesin aziz hatırasını saygıyla anıyor, bu acı kayıplar karşısında Amerikan halkının yanında duruyoruz. Charles R, Camilla R." ifadeleri yer aldı. Daha sonra 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybeden yaklaşık 2 bin 800 kişinin bazılarının yakınlarıyla bir araya gelen Kral III. Charles ve Kraliçe Camilla, program esnasında New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ile de kısa bir süre sohbet etti. Çift ayrıca ve New York Valisi Kathy Hochul ve New Jersey Valisi Mikie Sherrill ile bir araya geldi. - NEW YORK

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2026 03:33:35. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.