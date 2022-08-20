İngiltere, sağlık sisteminde çökmüş durumda! 90 yaşındaki kadın 40 saat boyunca ambulans, 20 saat boyunca da sedyeye ulaşamadı - Son Dakika
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İngiltere, sağlık sisteminde çökmüş durumda! 90 yaşındaki kadın 40 saat boyunca ambulans, 20 saat boyunca da sedyeye ulaşamadı

20.08.2022 11:53

Cornwall bölgesinde, 90 yaşındaki bir kadın düşme sonucu çağırdığı ambulansı 40 saat bekledi. Hastaneye götürülen kadın, ambulansta da 20 saat bekletildikten sonra sedyeyle içeri taşındı. Annesinin çektiği çileyi anlatan Syms, "Sistem tamamen bozulmuş, gözden geçirilmesi gerek" ifadelerini kullandı.

İngiltere'de yaşayan Stephen Syms, geçtiğimiz pazar günü 90 yaşındaki annesinin düşmesi sonucu ambulansı aradığını ancak ambulansın salı günü geldiğini söyledi.

"ANNEMLE SIKINTI İÇİNDE OTURUP BEKLEDİK"

Yaklaşık 40 saat ambulans beklemek zorunda kaldıklarını belirten Syms, "90 yaşında annemle sıkıntı içinde oturup, durumunun ne olduğunu bilmeden beklediğimiz için çok üzüldük. Sistem tamamen bozulmuş, gözden geçirilmesi gerek" dedi.

20 SAAT SEDYE GELMEDİ

Syms annesinin daha sonra ambulansla Royal Cornwall Hastanesi'ne götürüldüğünü, burada 20 saat boyunca ambulansın içinde bekletildikten sonra sedye getirildiğini söyledi. Yaşlı kadına kalça kırığı teşhisi konuldu ve ameliyat olması gerektiği belirtildi.

BİR HASTA DAHA AYNI ŞEYİ YAŞAMIŞ

Aynı bölgede yaşayan başka bir kadın ise 87 yaşındaki babasının geçtiğimiz pazartesi günü düşmesi sonucu çağırdıkları ambulansı 15 saat beklemek zorunda kaldıklarını açıkladı.

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Kaynak: İHA

Cornwall, England, Yerel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel İngiltere, sağlık sisteminde çökmüş durumda! 90 yaşındaki kadın 40 saat boyunca ambulans, 20 saat boyunca da sedyeye ulaşamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İngiltere, sağlık sisteminde çökmüş durumda! 90 yaşındaki kadın 40 saat boyunca ambulans, 20 saat boyunca da sedyeye ulaşamadı - Son Dakika
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