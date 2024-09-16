İnönü Belediye Başkanı Eskişehir Şeker Fabrikası\'nı Ziyaret Etti

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Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, beraberinde AK Parti İnönü İlçe Başkanı Gökhan Aydın ile birlikte Eskişehir Şeker Fabrikası'nı ziyaret etti.

İnönü belediye Başkanı Serhat Hamamcı ve AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Aydın tarafından gerçekleştirilen ziyarette Fabrika Müdürü Mehmet Yüksel ve Ziraat Müdürü Feridun Çoban ile tarımsal üretim ve ilçeden üretim yapan çiftçilerin talep ve ihtiyaçlarına yönelik değerlendirmeler yapıldı. Ziyarette ilçe çiftçilerinin talepleri ve sorunları paylaşılırken, diğer taraftan da Eskişehir Şeker Fabrikası'nın üreticiye yaptığı katkılarının önemine değinildi.

İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, göstermiş oldukları misafirperverlikten dolayı Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürü Mehmet Yüksel'e teşekkür ederek İlçe Başkanı Gökhan Aydın ile birlikte toplantının ve alınan kararların ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundular. - ESKİŞEHİR