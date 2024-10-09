İnönü Belediye Başkanı Hamamcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
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İnönü Belediye Başkanı Hamamcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz'ı Ziyaret Etti

İnönü Belediye Başkanı Hamamcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz\'ı Ziyaret Etti

İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, Ankara'da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz ile bir araya gelerek, devam eden ve planlanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Hamamcı, Yılmaz'a destekleri için teşekkür etti ve özel bir tablo hediye etti.

09.10.2024 16:35  Güncelleme: 16:36
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İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ı ziyaret etti.

Başkan Hamamcı'nın Ankara temasları sürüyor. Bu çerçevede Başkan Hamamcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ı ziyaret ederek, İnönü ilçesinde belediye tarafından devam eden ve planlanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Görüşme sırasında Başkan Hamamcı, ilçeye sağladığı destekler ve misafirperverliği için Yusuf Ziya Yılmaz'a teşekkürlerini iletti. Ayrıca, 1967 yılında Türk Kuşu Tesisleri'nde aldığı eğitime dair, kursiyerler panosundaki resminin bire bir benzeri olan bir tabloyu Yılmaz'a hediye etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İnönü Belediye Başkanı Hamamcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz'ı Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İnönü Belediye Başkanı Hamamcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
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