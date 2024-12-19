İnönü Belediye Başkanı Hamamcı, Çiftçilerin Taleplerine Yanıt Verdi - Son Dakika
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İnönü Belediye Başkanı Hamamcı, Çiftçilerin Taleplerine Yanıt Verdi

İnönü Belediye Başkanı Hamamcı, Çiftçilerin Taleplerine Yanıt Verdi

İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, çiftçilerin taleplerini dinlemek için gerçekleştirdiği mahalle ziyaretleri sırasında, Yenice Mahallesi'nde atıl durumda olan hayvan su içme oluğunu kısa sürede yaparak hizmete sundu.

19.12.2024 10:58  Güncelleme: 11:00
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İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, gerçekleştirdiği mahalle ziyaretleri kapsamında ilçedeki çiftçilerden gelen talepleri değerlendirdi.

Başkan Hamamcı, geçtiğimiz günlerde İnönü'nün merkez ilçelerinden olan Yenice Mahallesi ziyareti sırasında vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle sakinlerinden gelen talep ve istekleri dinleyen Hamamcı, bu talepleri kısa süre içinde yerine getirmek için çalışmalara başladı. Yenice Mahallesi çiftçilerinin talepleri doğrultusunda Başkan Hamamcı, atıl halde bulunan ve çiftçilerin mağduriyetine sebep olan hayvan su içme oluğunun kısa sürede yapılarak hizmete sunulması için harekete geçti.

İnönü Belediyesi ekiplerince iki gün içerisinde tamamlanıp hizmete açılan oluk ilçe çiftçilerini memnun ederken İnönü Belediyesi, vatandaşlardan gelen talep ve isteklerin en kısa sürede yerine getirilerek, mağduriyetlerin giderilmesi adına çalışmalara devam edileceğini belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İnönü Belediye Başkanı Hamamcı, Çiftçilerin Taleplerine Yanıt Verdi - Son Dakika

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