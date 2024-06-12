İnönü Belediye Başkanı Kurban Bayramı öncesi havuz ve mesire alanında incelemelerde bulundu

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İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ilçede tatilcilerin ve ilçe sakinlerinin uğrak yerlerinde olan Yukarı Ilıca Havuz ve mesire alanında bayram hazırlıklarını yerinde inceledi.

Yıl boyunca 26 derece su sıcaklığıyla havuz ve doğa tutkunlarının uğrak yerlerinden olan İnönü Belediyesi Yukarı Ilıca Park ve mesire alanı bayram hazırlıkları devam ediyor. Hazırlıkları yerinde inceleyen İnönü Belediye Başkan Serhat Hamamcı, Fen işleri ekipleri ile birlikte havuz ve mesire alanında incelemelerde bulundu. Hamamcı, halı yıkama yerinin eski yerine alınması, vatandaşların daha rahat bir ortamda halı yıkayabilmeleri için yeni yıkama alanının panel çit ile çevrilmesi, yeni soyunma kabini ve tuvaletler yapılması ile gelen misafirlerin güzel vakit geçirebilmeleri adına tesise voleybol ve basketbol sahası eklenmesi için talimatlar verdi.

Havuzları ile bölgede en çok tercih edilen yerlerden biri olan İnönü ilçesinde vatandaşlar yapılan yenilemeler ve geliştirmeler adına İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı'ya teşekkür etti. - ESKİŞEHİR