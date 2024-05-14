İnönü Belediyesi Eski Çöp Konteynerlerini Yeniliyor

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İnönü Belediyesi, ilçede bulunan eski çöp konteynerlerini yenileri ile değiştirmeye başladı.

Eskişehir İnönü Belediye Başkanlığı, ilçenin genelinde bulunan ve işlevini yitirmeye başlayan eski çöp konteynerlerini yenileri ile değiştirerek daha sağlıklı çöp toplama alanları oluşturmaya devam ediyor. Belediye ekipleri okul ve cami önleri gibi yoğun kullanılan bölgelerdeki kırılan, eskiyen, tahrip olan çöp kovalarını yenileri ile değiştirirken, mahalle sakinlerinden gelen talepler doğrultusunda yeni konteynerler sokaklarda ki yerlerini alıyorlar. Yetkililer, belediye ekiplerince ihtiyaç duyulan noktalarda çöp kovalarının değiştirme çalışmalarının sürdürüleceğini belirtti. - ESKİŞEHİR