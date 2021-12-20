İnönü Belediyesi kar yağışının ardından tuzlama çalışmalarına başladı - Son Dakika

Eskişehir İnönü Belediyesi ekipleri, yılın ilk kar yağışı ile birlikte don ve buzlanma olaylarına karşı tuzlama çalışmalarına başladı.

Hafta sonu meydana gelen kar yağışı sonrası hava sıcaklığındaki ani düşüşle birlikte İnönü Belediyesi, sabahın erken saatlerinden itibaren cadde ve sokaklarda buzlanmaya karşı tuzlama çalışması başlattı. Belediyeye ait tuzlama aracı ile ilçedeki sokaklar tuzlanırken, fen işlerine bağlı ekipler ise kaldırım, kamu kurumları ve cami önlerinde don ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptılar.

Belediyeden yapılan açıklamada, ekiplerin buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarının aralıksız devam edeceği bildirildi. - ESKİŞEHİR