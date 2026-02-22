Serhat Hamamcı'dan sosyal tesislere hızlı çözüm - Son Dakika
Serhat Hamamcı'dan sosyal tesislere hızlı çözüm

Serhat Hamamcı'dan sosyal tesislere hızlı çözüm
22.02.2026 14:34  Güncelleme: 14:37
İnönü Belediyesi, Erenköy ve Kümbet Akpınar Sosyal Tesisleri'ni modernize ederek olumsuz hava şartlarına karşı korunaklı hale getirdi. Yapılan kepenk montajı ile vatandaşların etkinliklerini daha konforlu bir ortamda gerçekleştirmesi sağlandı.

İnönü Belediyesi, Erenköy ve Kümbet Akpınar Sosyal Tesisleri'ni kepenk sistemiyle modernize ederek olumsuz hava şartlarına karşı korunaklı hale getirdi. Vatandaşların talebi üzerine başlatılan çalışma kısa sürede tamamlanarak hizmete sunuldu.

İlçeye bağlı Erenköy ve Kümbet Akpınar mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda; iftar, nişan, toplantı ve benzeri etkinliklerin soğuk ve olumsuz hava şartlarından etkilenmeden daha konforlu bir ortamda gerçekleştirilebilmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Başkan Hamamcı'nın talimatlarıyla Erenköy ve Kümbet Akpınar Sosyal Tesislerine kısa sürede kepenk montajı tamamlandı.

İnönü Belediyesi'nden yapılan açıklamada, soğuk ve yağışlı havalarda sosyal tesislerin kullanımını kolaylaştıran çalışmanın vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandığı belirtildi. İlçe sakinleri, hizmetlerinden dolayı Başkan Hamamcı'ya teşekkür etti.

Başkan Hamamcı ise daha konforlu, daha güvenli ve daha kullanışlı sosyal alanlar oluşturmak için çalışmaların aralıksız süreceğini ifade etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

