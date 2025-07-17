İnönü Belediyesi\'nin TMO Alım Noktası Üreticilere Hizmet Vermeye Devam Ediyor

Geçtiğimiz yıl İnönü Belediyesi'nin girişimleriyle faaliyete geçirilen Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) alım noktası, bu yıl da üreticilere hizmet vermeye devam ediyor.

2025 yılı mahsulü alımları kapsamında TMO, İnönü Belediyesi'ne ait şantiye alanında ürün kabulüne başlarken, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da belediyeye ait şantiye depolarından biri çiftçilere buğday indirme sahası olarak hizmet vermeye devam ediyor. Geçen yıl ilçede ilk kez kurulan TMO alım noktasının bu yıl da aynı noktada hizmet vermesinden dolayı memnuniyetlerini dile getiren üreticiler yapılan hizmetten ve tarıma üretmeye ve üreticiye verdiği destekten dolayı İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı'ya teşekkür ettiler. - ESKİŞEHİR