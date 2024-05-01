İnönü Belediyesi, yeni bir park yapımına başladı - Son Dakika
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İnönü Belediyesi, yeni bir park yapımına başladı

İnönü Belediyesi, yeni bir park yapımına başladı

İnönü Belediyesi, ilçe sakinlerinin taleplerini dinleyerek yeşil alan oranını artırmak, vatandaşlara dinlenme alanları sunmak amacıyla yeni park çalışması için kolları sıvadı.

01.05.2024 14:25  Güncelleme: 14:30
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İnönü Belediyesi, ilçe sakinlerinin taleplerini dinleyerek yeşil alan oranını artırmak, vatandaşlara dinlenme alanları sunmak amacıyla yeni park çalışması için kolları sıvadı.

Daha yeşil ve yaşanılabilir bir ilçe hedefiyle yola çıkan İnönü Belediyesi tarafından, Başkan Serhat Hamamcı'nın talimatıyla ilçede yeni bir park daha yapılmaya başlandı. Başkan Hamamcı, ilçe sakinlerinin taleplerini her zaman öncelediği ve talepler doğrultusunda çalışmaların yapıldığını belirterek yeşil alanlara önem verdiklerini ve İnönü'de vatandaşların yeşil alan ihtiyacını karşılamak için çalıştıklarını dile getirdi. Bu doğrultuda da ilçe sakinlerinin isteği üzerine Türk Hava Kurumu yolu üzerinde bulunan Hayratlar Çeşmesi yanında yapacakları yeni parkında yine İnönü halkı için güzel bir dinlenme ve çocuk oyun alanı olacağını dile getiren Başkan Hamamcı, çalışmaları başlatılan parkın hız kesmeden tamamlanıp hizmete sunulacağını söyledi. Yenice Mahalle sakinleri park yapımına başlanmasından dolayı memnuniyetlerini belirterek Başkan Hamamcı'ya teşekkür ettiler. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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