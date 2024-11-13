İnönü\'de Metruk Bina Yıkımları Devam Ediyor

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İnönü Belediyesi'nin vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla metruk binalara yönelik gerçekleştirdiği yıkım çalışmaları devam ediyor.

İnönü Belediyesi ekiplerince, tehlike arz eden ve çevre kirliliğine yol açan metruk binalardan birinde daha yıkım çalışması yapıldı. İlçedeki metruk binaların oluşturduğu sorunları ve çevreye zarar verecek sebepleri ortadan kaldırmak amacıyla belediye ekiplerince İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan metruk bina gerekli önlemler alınarak yıkıldı. Ortaya çıkan moloz ve yıkıntılar ise kamyonlara yüklenerek ortadan kaldırıldı.

İnönü Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Başkan Serhat Hamamcı'nın talimatları ile ilçedeki metruk binaların yıkımlarının gerçekleştirileceği belirtildi. Ayrıca, ilçe sakinlerinin tehlike saçan binaların yıkılmasıyla yaşam alanlarının daha güvenli hale getirilmesinden dolayı Başkan Hamamcı'ya teşekkürlerini ilettikleri ifade edildi. - ESKİŞEHİR