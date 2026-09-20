İnönü Üniversitesi'nde protokol eğitiminin ilki Rektör Akpolat'ın katılımıyla yapıldı - Son Dakika
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İnönü Üniversitesi'nde protokol eğitiminin ilki Rektör Akpolat'ın katılımıyla yapıldı

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İnönü Üniversitesi\'nde protokol eğitiminin ilki Rektör Akpolat\'ın katılımıyla yapıldı
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İnönü Üniversitesi'nde “Protokol, Davranış ve Temsil Kuralları” eğitiminin ilki tamamlandı. Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde Protokol Eğitmeni Nihat Aytürk'ün verdiği eğitime Rektör Nusret Akpolat ve personel katıldı; ikinci günü 20 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek.

İnönü Üniversitesi'nde kamu hizmetlerinin etkinliğinin artırılması, yönetsel kapasitenin güçlendirilmesi ve kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla Yönetici Liderlik Eğitim Programı kapsamında "Protokol, Davranış ve Temsil Kuralları" eğitiminin ilki tamamlandı.

Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde Protokol Eğitmeni Nihat Aytürk tarafından verilen eğitim programına İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Özer, Prof. Dr. Mehmet Sağlam ile Prof. Dr. Süleyman Nihat Şad, Genel Sekreter Abuzer Kalkan, dekanlar, genel sekreter yardımcıları ile akademik ve idari personel katıldı.

Eğitim öncesi Nihat Aytürk'e teşekkür ederek konuşmasına başlayan Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat, protokol kurallarının kurumlar açısından önemine dikkat çekti. Protokol kavramına değinen Akpolat, "Protokol, kurumsal saygının görünür ifadesidir. Başka bir ifade ile protokol, insanları birbirine uzaklaştıran bir hiyerarşi değil, kurumları birbirine bağlayan bir saygı ve temsil dilidir. Kurum kültürünü güçlendirmek, birbirimize ve temsil ettiğimiz makamlara saygıyı arttırmak ve İnönü üniversitesinin kurumsal ciddiyetini, saygınlığını her ortamda en iyi temsil etmek bu eğitimin temel amacıdır. Genel sekreterinden, fakülte sekreterine ve yüksekokul sekreterine kadar hepimiz bu üniversitenin yöneticileriyiz. Herhangi bir kademedeki dekan, rektör dahil her bir kademedeki yöneticimiz bu üniversitenin birer temsilcisi olduğunun farkında olmalı ve buna göre üniversitesini temsil etmesi gerektiğine inanıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Rektör Akpolat'ın konuşmasının ardından Türkiye'de protokol yönetimi eğitiminin uzman ismi Nihat Aytürk, kamusal yaşamda protokol ve davranış kurallarının ipuçlarını dinleyicilerle paylaştı. Eğitimin ikinci günü ise 20 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek.

Kaynak: İHA
Turgut ÖzalRektörEylülPazarYerelSon Dakika

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