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İnönüChurchill Yenice Barış Görüşmelerinin 79. yıldönümü kutlandı - Son Dakika

İnönüChurchill Yenice Barış Görüşmelerinin 79. yıldönümü kutlandı

31.01.2022 15:10
İnönüChurchill Yenice Barış Görüşmelerinin 79. yıldönümü kutlandı

İkinci Dünya Savaşı esnasında, dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile İngiltere Başbakanı Winston Churchill arasında Yenice Tren İstasyonunda bir vagonda gerçekleşen 'Barış Görüşmeleri'nin 79. yıldönümü Tarsus Belediyesi tarafından düzenlenen törenle kutlandı.

İkinci Dünya Savaşı esnasında, dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile İngiltere Başbakanı Winston Churchill arasında Yenice Tren İstasyonunda bir vagonda gerçekleşen 'Barış Görüşmeleri'nin 79. yıldönümü Tarsus Belediyesi tarafından düzenlenen törenle kutlandı.

Tören kapsamında Yenice Mahallesi Cumhuriyet Meydanında bulunan Atatürk Anıtına Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Yıldırım tarafından çelenk sunuldu. Bando eşliğindeki saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından katılımcılar İnönü- Churchill Yenice Barış Parkı'na geçerek burada barış görüşmesinin gerçekleştiği 'Beyaz Vagon'u gezdi.

Günün anlam ve önemi dolayısıyla Çağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Emekli Tuğgeneral Veli Köroğlu tarafından barış görüşmelerinin Türkiye açısından önemini anlatan konferans gerçekleştirildi. Köroğlu konuşmasında, Yenice'de bir vagon içerisinde gerçekleştirilen barış görüşmesinin Türkiye açısından tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyleyerek döneme ait bilgiler verdi.

Konferans sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Yıldırım, Çağ Üniversitesi Öğretim Üyesi emekli Tuğgeneral Veli Köroğlu'na teşekkür plaketi sundu. Katılımcılar daha sonra barış görüşmelerinin yapıldığı müzeye dönüştürülen 'Beyaz Vagon'u gezerek buradaki hatıra defterini imzaladı. - MERSİN

İnönüChurchill Yenice Barış Görüşmelerinin 79. yıldönümü kutlandı
İnönüChurchill Yenice Barış Görüşmelerinin 79. yıldönümü kutlandı

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İkinci Dünya Savaşı, cumhurbaşkanı, İsmet İnönü, Tarsus, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İnönüChurchill Yenice Barış Görüşmelerinin 79. yıldönümü kutlandı - Son Dakika


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