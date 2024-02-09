İnşaat demiri yüklü tır 3 metrelik menfezden aşağı düştü - Son Dakika
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Yerel

İnşaat demiri yüklü tır 3 metrelik menfezden aşağı düştü

İnşaat demiri yüklü tır 3 metrelik menfezden aşağı düştü

Afyonkarahisar'da inşaat demiri yüklü tır, arıza nedeniyle yol kenarında bekleyen bir başka tıra çarptıktan sonra yaklaşık 3 metrelik menfezden aşağı uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı. Olayın ardından jandarma inceleme başlattı.

09.02.2024 23:45  Güncelleme: 23:46
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İnşaat demiri yüklü tır 3 metrelik menfezden aşağı düştü

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da inşaat demiri yüklü tır arıza nedeniyle yol kenarında bekleyen bir başka tıra çarpıp yüksekliği yaklaşık 3 metre olan menfezden aşağı uçarken, olayda 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçesine bağlı Kemerkaya köyü yakınlarında sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Y., idaresindeki 42 V 4283 inşaat demir yüklü tır arıza nedeniyle yol kenarında bekleyen süt tozu taşıyan 42 ANJ 678 plakalı yüklü tıra çarpıp ardından yol kenarındaki yaklaşık 3 metrelik menfezden aşağı düştü. Kazada sürücü M.Y., yaralanırken ardından çevreden geçen diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulans ile Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada tırın dorsesinde taşıdığı tonlarca inşaat demiri ise çevreye dağıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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