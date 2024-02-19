İnşaat Mühendisleri Odası Aydın Şubesi, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'i ziyaret etti - Son Dakika
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İnşaat Mühendisleri Odası Aydın Şubesi, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'i ziyaret etti

İnşaat Mühendisleri Odası Aydın Şubesi, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel\'i ziyaret etti

İnşaat Mühendisleri Odası Aydın Şubesi'nin yeni yönetimi, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'i ziyaret etti. Başkan Günel, üyelere Kuşadası'nda gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi verdi ve iş birliği içinde olacaklarını belirtti.

19.02.2024 13:34  Güncelleme: 13:37
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İnşaat Mühendisleri Odası Aydın Şubesi'nin göreve yeni başlayan yönetimi, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İnşaat Mühendisleri Odası Aydın Şubesi'nin yeni seçilen başkanı Ali Atılım Kahraman ve yönetim kurulu üyelerini makamında misafir etti. Toplantıda Başkan Ömer Günel, üyelere Kuşadası'nda yaşama geçirilecek olan Kent Meydanı ve Kuşadası Yaşam, Kültür ve Spor Merkezi projeleri hakkında bilgi verdi. Üyelerle Kuşadası'nda gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında fikir alışverişinde de bulunan Başkan Ömer Günel, İnşaat Mühendisleri Odası Aydın Şubesi'nin önerilerinin kendileri için çok değerli olduğunu söyledi.

Kuşadası'nda gelecek dönem kentsel dönüşüm çalışmalarına hız vereceklerini belirten Başkan Ömer Günel, "Kentimizi ortak akılla yönetmek için 5 yıl boyunca tüm kurumlarla uyum ve iş birliği içerisinde çalıştık. Bir sonraki dönemde de bu şekilde devam edeceğiz. Kuşadası'nda kentsel dönüşümle ilgili çok ciddi çalışmalarımız olacak. Bu nedenle de İnşaat Mühendisleri Odası Aydın Şubesi'yle iş birliği içerisinde olacağız. Göreve yeni başlayan Ali Atılım Kahraman ve yönetim kurulu üyelerine de başarılar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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