Inside Humanity Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Inside Humanity Sergisi Açıldı

19.06.2026 14:36
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Ru Ceylan'ın sanat, veri ve nörobilm ile insan zihnini ele alan sergisi X Media Art Museum'da.

(İSTANBUL) - Haber: Hilal SOLMAZ

Multidisipliner sanatçı ve proje yaratıcısı Ru Ceylan tarafından hayata geçirilen, küratörlüğünü Yasemin Şefik'in üstlendiği "Inside Humanity" sergisi, X Media Art Museum'da sanatseverlerle buluştu. İnsan zihnini sanat, veri ve nörobilim ekseninde yeniden yorumlayan serginin açılışına İrem Helvacıoğlu, Şükrü Özyıldız, Cemal Hünal, Hamdi Alkan, Burcu Binici, Barış Kılıç, Erkan Avcı ve Serhan Onat başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.

ANKA Haber Ajansı'nın sorularını yanıtlayan Ru Ceylan, projenin çıkış noktasının insanı ve insan zihnini anlama isteği olduğunu söyledi. İnsan zihninin herkes tarafından merak edildiğini ancak tam anlamıyla görülemediğini belirten Ceylan, sanat pratiğini merak ve anlam arayışı üzerine kurduğunu ifade etti.

"Gerçeklik olgusunun üzerine bir şey inşa etmek istediğinizde teknolojiye ya da bilime gitmek zorundasınız" diyen Ceylan, sanat, bilim ve teknolojinin kesişiminde yeni bir anlatı dili oluşturmaya çalıştığını belirtti. Gerçekliğe dayanan sağlam bir zemin arayışının kendisini nörobilim ve veri temelli çalışmalara yönlendirdiğini kaydeden sanatçı, "Hepsinin birleştiği bir dünya oluştu" dedi."

Yaklaşık 10 yıllık bir araştırma sürecinin ürünü olan Inside Humanity'nin temelinde "İnsan nedir?" sorusunun yer aldığını anlatan Ceylan, insan beyninden elde edilen verileri yalnızca bilimsel bir çıktı olarak değil, aynı zamanda sanatsal bir anlatım biçimi olarak değerlendirdiğini söyledi.

Sergide yer alan eserler, EEG teknolojisiyle elde edilen beyin verilerinin dijital sanat çalışmalarına dönüştürülmesiyle oluşturuldu. Duygu, hafıza, yaratıcılık ve empati gibi zihinsel süreçlerin görsel anlatımlara dönüştüğü projede, sanat ve bilim arasında yeni bir köprü kurulması amaçlanıyor.

Ceylan, gelecekte yaratıcı bireylerin zihinsel profillerinden oluşan kapsamlı bir dijital arşiv oluşturmayı hedeflediğini belirterek, "Yaratıcıların zihin profillerinden oluşan ciddi bir veri havuzu ve kütüphane oluşturmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Farklı bireylerin zihinsel verileriyle çalışmanın insan doğasına dair önemli gözlemler yapmasını sağladığını söyleyen sanatçı, insanların duygularını ve deneyimlerini doğru kavramlarla öğrenmesinin önemine dikkati çekti. Çocukluk döneminden itibaren duyguların doğru tanımlanmasının birçok travma ve anlamlandırma sorununu azaltabileceğini dile getiren Ceylan, beynin geçmiş deneyimler üzerinden çalışan yapısının insan hayatındaki etkisine vurgu yaptı.

Sergiyi gezen ziyaretçilerin kendilerine "İnsan nedir?" ve "Ben kimim?" sorularını sormalarını istediğini dile getiren Ceylan, serginin yalnızca bir sanat deneyimi değil, aynı zamanda insanın kendi iç dünyasına yönelik bir keşif alanı sunduğunu ifade etti.

İnsan zihninin biyolojik işleyişini görünür kılarken bireyin benzersiz duygu dünyasını da ortaya koymaya çalıştığını kaydeden Ceylan, "Sanatta, bilimsel anlamlandırma arayışının en romantik alanını oluşturmaya çalışıyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Inside Humanity Sergisi Açıldı - Son Dakika

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