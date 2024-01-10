 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İpekyolu Belediyesi Kırsal Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

İpekyolu Belediyesi Kırsal Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor

Van'ın İpekyolu Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkan Yardımcısı Ayşegül Kahraman'ın koordinasyonunda kırsal mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Ekipler, zorlu kış şartlarına rağmen kırsal mahallelerin tamamını ziyaret etmeyi planlıyor. Gövelek Mahallesi'nde gerçekleştirilen hane ziyaretlerinin yanı sıra çocuklara yönelik kişisel bakım hizmetleri de sunuluyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırlarında yaşayan vatandaşların gönül dünyasına yönelik çalışmalarına ilerleyen günlerde de devam edecek.

İpekyolu Belediyesi Kırsal Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor
10.01.2024 - 17:57,  Güncelleme: 17:59
Abone Ol

Van'ın İpekyolu Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkan Yardımcısı Ayşegül Kahraman'ın koordinasyonunda kırsal mahalle ziyaretlerine devam ediyor.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, ekiplerinin zorlu kış şartlarına rağmen kırsal mahallelerin tamamını ziyaret etmeyi planladığı belirtilerek, "Ekiplerimiz, bugün Gövelek Mahallesi'nde gerçekleştirdiği hane ziyaretleri ile vatandaşlarımızla yakından ilgilenmeye devam ediyor. İlçe sınırlarındaki Gövelek Mahallesi'nde yapılan hane ziyaretlerinin yanı sıra belediye ekipleri çocuklarımızı da unutmuyor. İpekyolu Belediyesi, çocuklara yönelik kişisel bakım hizmetlerini sunarak toplumun her kesimine kapsamlı hizmet atağı gerçekleştiriyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, sosyal yardım alanında yaptığı çalışmalarla ilçe sınırlarında yaşayan vatandaşların gönül dünyasına yönelik çalışmalarına ilerleyen günlerde de devam edecek" denildi. - VAN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İpekyolu, Van, Belediye, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İpekyolu Belediyesi Kırsal Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor - Son Dakika


18:15
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den emekliye ek zam açıklaması AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den emekliye ek zam açıklaması
18:11
Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Leonardo Bonucci, İstanbul'a geldi Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Leonardo Bonucci, İstanbul'a geldi
17:39
Oyuncu Erdal Beşikçioğlu, CHP'nin Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu Oyuncu Erdal Beşikçioğlu, CHP'nin Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu
17:35
Galatasaray'da deprem! Sacha Boey Sivasspor maçında yok Galatasaray'da deprem! Sacha Boey Sivasspor maçında yok
17:30
Zonguldak'ta plajda cinsel ilişki görüntülerine inceleme Zonguldak'ta plajda cinsel ilişki görüntülerine inceleme
16:52
MHP, 2'si büyükşehir 12'si il olmak üzere 55 belediye başkan adayını açıkladı MHP, 2'si büyükşehir 12'si il olmak üzere 55 belediye başkan adayını açıkladı
16:30
Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'nin İstanbul'a geleceğini duyurdu Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'nin İstanbul'a geleceğini duyurdu
16:13
KKTC'de döviz bürosu sahibini öldürmüşlerdi! Kamerunlu katil zanlılarını polise teslim eden 3 Kıbrıs Türkü'nü Rum polisi tutukladı KKTC'de döviz bürosu sahibini öldürmüşlerdi! Kamerunlu katil zanlılarını polise teslim eden 3 Kıbrıs Türkü'nü Rum polisi tutukladı

Son Dakika
18:15 AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den emekliye ek zam açıklaması
18:11 Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Leonardo Bonucci, İstanbul'a geldi
17:39 Oyuncu Erdal Beşikçioğlu, CHP'nin Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu
17:35 Galatasaray'da deprem! Sacha Boey Sivasspor maçında yok
17:30 Zonguldak'ta plajda cinsel ilişki görüntülerine inceleme
16:52 MHP, 2'si büyükşehir 12'si il olmak üzere 55 belediye başkan adayını açıkladı
16:30 Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'nin İstanbul'a geleceğini duyurdu
16:13 KKTC'de döviz bürosu sahibini öldürmüşlerdi! Kamerunlu katil zanlılarını polise teslim eden 3 Kıbrıs Türkü'nü Rum polisi tutukladı
16:11 Almanya'da AfD ve aşırı sağcı politikacılar, yabancı kökenlilerin sınır dışı edilmesini planlıyor
16:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizdeki Mossad operasyonu, İsrail'i de şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 18:58:46. #1.11#
SON DAKİKA: İpekyolu Belediyesi Kırsal Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement