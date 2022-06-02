İpekyolu Belediyesinden yol asfaltlama çalışması - Son Dakika
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İpekyolu Belediyesinden yol asfaltlama çalışması

02.06.2022 16:27

İpekyolu Belediyesinden yol asfaltlama çalışması Van'ın İpekyolu Belediyesi, ilçenin birçok noktasında başlattığı yol asfaltlama çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

İpekyolu Belediyesinden yol asfaltlama çalışması

VAN - Van'ın İpekyolu Belediyesi, ilçenin birçok noktasında başlattığı yol asfaltlama çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

İpekyolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, asfalt onarım ve yeni açılan yollara asfalt serme çalışmalarına Cumhuriyet ve Halilağa mahallelerinde devam ediyor. Çalışmalarını Halilağa Mahallesi'nde sürdüren ekipler; Kılıçlar, Sağlık 1 ve İki Nisan Caddesi'ne bağlantısı olan iki sokakta asfalt serim çalışmalarına hız verdi. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, asfalt çalışması yapılan sokakları gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İpekyolu'nda yeni açılan projeli yolların asfalt çalışmasını altyapıyı bitirir bitmez yaptıklarını kaydeden Aydın; su, elektrik, doğalgaz, internet gibi altyapı çalışmaları biten sokaklarda sıcak asfalt uygulamasına geçtiklerini ifade etti. Başkan Vekili Aydın, "Sezon başından bu yana imar planına bağlı olarak açılan yaklaşık 11 kilometrelik yollarımız var. Bugün bu yollarımızdan Hatuniye Mahallesi Güneş Sokağı asfaltlıyoruz. İlerleyen günlerde çalışma programımıza bağlı birçok mahallede asfaltlama çalışmalarımız devam edecek. Hemşehrilerimizden ve muhtarlarımızdan gelen asfalt taleplerini anında ilgili birimlerimize ulaştırıyor, programa alıyoruz. Asfalt çalışmalarını başarıyla sürdüren ekip amirlerimize ve birim müdürümüze gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

İpekyolu Belediyesinden yol asfaltlama çalışması
İpekyolu Belediyesinden yol asfaltlama çalışması
İpekyolu Belediyesinden yol asfaltlama çalışması
İpekyolu Belediyesinden yol asfaltlama çalışması

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İpekyolu Belediyesinden yol asfaltlama çalışması - Son Dakika


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