İpekyolu İlçe Müftülüğü Aişe-i Sıddıka Kız Kur'an Kursu Öğrencileri Tarihi Hüsrev Paşa Camisi'nde İftar Yaptı - Son Dakika
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İpekyolu İlçe Müftülüğü Aişe-i Sıddıka Kız Kur'an Kursu Öğrencileri Tarihi Hüsrev Paşa Camisi'nde İftar Yaptı

İpekyolu İlçe Müftülüğü Aişe-i Sıddıka Kız Kur\'an Kursu Öğrencileri Tarihi Hüsrev Paşa Camisi\'nde İftar Yaptı

İpekyolu İlçe Müftülüğüne bağlı Aişe-i Sıddıka Kız Kur'an Kursu'nda hafızlık yapan öğrenciler, Mimar Sinan'ın eseri olan Tarihi Hüsrev Paşa Camisi'nde iftar programına katıldı. İftar programında öğrenciler, Ramazan ayının faziletini ve cami hakkında bilgi aldıktan sonra dualar eşliğinde iftarlarını açtılar.

23.03.2024 23:13  Güncelleme: 23:16
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İpekyolu İlçe Müftülüğü Aişe-i Sıddıka Kız Kur'an Kursu'nda hafızlık yapan öğrenciler, 1567 tarihinde yaptırılan Mimar Sinan'ın eseri Tarihi Hüsrev Paşa Camisi'nde iftar yaptı.

Eski Van Şehrinin Ortakapı Mahallesi'nde yer alan bölgede 1567 tarihinde yaptırılan Mimar Sinan eseri Tarihi Hüsrev Paşa Camisi, her yıl olduğu gibi bu yıl Ramazan ayında birçok programa ev sahipliği yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 yılı Ramazan ayı temasını "Ramazan ve Ahiret Bilinci" olarak belirledi. Van İl Müftülüğü de çalışmalarını bu kapsamda sürdürüyor.

İl Müftülüğü yine bu program çerçevesinde Aişe-i Sıddıka Kız Kur'an Kursu'dan hafızlık yapan 125 öğrenci için iftar programı düzenledi. Tarihi Hüsrev Paşa Camisi'nde görevli imam hatip Ahmet Hüsrev Koyuncu, iftar programı öncesi Ramazan ayının fazileti ve cami hakkında kısa bilgi verdi. Duaların okunduğu iftar programında, küçük kursiyerler okunan ezanla birlikte iftarlarını açtı.

Düzenlenen programa Van İl Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık, İpekyolu İlçe Müftüsü Abdulselam Özdere, kurs öğreticileri ile kursiyerler katıldı. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İpekyolu İlçe Müftülüğü Aişe-i Sıddıka Kız Kur'an Kursu Öğrencileri Tarihi Hüsrev Paşa Camisi'nde İftar Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İpekyolu İlçe Müftülüğü Aişe-i Sıddıka Kız Kur'an Kursu Öğrencileri Tarihi Hüsrev Paşa Camisi'nde İftar Yaptı - Son Dakika
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