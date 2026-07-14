Malatya'da 15 Temmuz Resim Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Malatya'da 15 Temmuz Resim Sergisi Açıldı

Malatya\'da 15 Temmuz Resim Sergisi Açıldı
14.07.2026 10:09  Güncelleme: 10:10
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İnönü Üniversitesi ile Malatya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Ulusal Resim Yarışması" kapsamında hazırlanan sergi, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde açıldı.

İnönü Üniversitesi ile Malatya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Ulusal Resim Yarışması" kapsamında hazırlanan sergi, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde açıldı.

Açılışa; Vali Yardımcısı Talat Tabur, İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Nihat Şad, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Erdem, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün, İl Kültür ve Turizm Müdürü Yener Oba, Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hamid Süha Hotar, İnönü Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Çelik, İnönü Üniversitesi Kariyer Merkezi Koordinatörü Doç. Dr. Necati Çobanoğlu ile davetliler katıldı.

"İrade Bizim Zafer Bizim" temasıyla düzenlenen ulusal resim yarışmasında dereceye giren eserler sanatseverlerin beğenisine sunulurken, yarışmada başarılı olan katılımcılara ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. Yarışmada Çiğdem Malkoç birincilik, Ayça Bilgiç ikincilik, Derya Gül Koca üçüncülük ödülünü elde etti. Mansiyon ödülü ise Mehmet Battal'a verildi.

Ödül töreninin ardından protokol üyeleri tarafından serginin açılış kurdelesi kesildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün, proje kapsamında şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarının sanat aracılığıyla sosyal yaşama katılımlarının desteklendiğini belirtti. Hazırlanan eserlerden dördünün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dereceye layık görüldüğünü ve Ankara'da düzenlenecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sergisinde yer alacağını ifade etti.

Program, serginin gezilmesi ve eserlerin incelenmesinin ardından sona erdi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Malatya'da 15 Temmuz Resim Sergisi Açıldı - Son Dakika

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