Irak'ta Elektrik Altyapısı Çöktü

Irak'ta orta ve güney kesimlerde elektrik altyapısı çöktü.

Aşırı sıcakların etkili olduğu Irak'ta başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerde elektrik altyapısı çöktü. Irak basınında yer alan haberlerde, Basra, Maysan, Zikar, Bağdat, Diyala ve Enbar'daki elektrik santrallerinin aniden hizmet dışı kaldığı ifade edilerek, elektrik sistemindeki çökmenin muhtemel nedenin aşırı yüklenme veya ani bir arıza olabileceği aktarıldı.

Irak Elektrik Bakanlığı kaynakları, batıdaki Anbar vilayetinde bulunan Hamidiye Elektrik Santrali'nin aniden devre dışı kalmasının nedeninin elektrik şebekesinde meydana gelen bir arızadan kaynaklandığını ifade etti. Elektrik Bakanlığı'nın Üretim İşlerinden Sorumlu Müsteşarı Muhammed Nehme yaptığı açıklamada, "Bu öğleden sonra enerji nakil hatlarında meydana gelen arıza, ulusal elektrik şebekesinde kesintilere neden oldu. Teknik ekiplerimiz şu anda arızayı gidermek ve elektriği yeniden sağlamak için çalışıyor. Elektriği kademeli olarak geri vermeye başladılar ve önümüzdeki saatler içinde elektrik tamamen sağlanacak" dedi. - ERBİL