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Irak'ta şehit düşen Ordulu İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar'ın cenazesi Samsun'a getirildi - Son Dakika
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Irak'ta şehit düşen Ordulu İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar'ın cenazesi Samsun'a getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan 9 askerden biri olan İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar'ın cenazesi Şırnak'ta yapılan askeri törenin ardından Samsun-Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Cenaze, askeri törenle karşılandıktan sonra memleketi Ordu'nun Ünye ilçesine götürülecek.

Irak\'ta şehit düşen Ordulu İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar\'ın cenazesi Samsun\'a getirildi
13.01.2024 - 19:11,
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Irak'ın kuzeyinde şehit düşen Ordulu İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar'ın cenazesi Samsun- Çarşamba Havalimanı'na getirildi.

Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan sızma girişiminde çıkan çatışmada 9 asker şehit oldu. Ordu nüfusuna kayıtlı İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar da (22) çatışmada şehit düştü. Atar'ın cenazesi Şırnak'ta yapılan askeri törenin ardından Samsun-Çarşamba Havalimanı'na getirildi.

Şehit Atar'ın cenazesi Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda askeri törenle karşılandı. Şehidin ailesi ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Askeri törenle karşılanan şehidin cenazesi daha sonra dualar eşliğinde memleketi Ordu'nun Ünye ilçesine götürülmek üzere yola çıktı.

Atar'ın cenazesini karşılama törenine Samsun Valisi Orhan Tavlı, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Samsun İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bahçepınar, Cumhur İttifakı Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan ile protokol üyeleri katıldı.

İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar'ın cenazesi bu gece Ünye Devlet Hastanesi morgunda kaldıktan sonra 14 Ocak Pazar günü İkizce ilçesine götürülecek. Şehit Atar'ın cenazesi yarın İkizce Merkez Camisi'nde öğle namazını müteakip düzenlenecek tören ve kılınacak cenaze namazının ardından Bolluk Mahallesi Kabakkeriş mevkiinde bulunan aile mezarlığına defnedilecek. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Irak'ta şehit düşen Ordulu İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar'ın cenazesi Samsun'a getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Irak'ta şehit düşen Ordulu İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar'ın cenazesi Samsun'a getirildi - Son Dakika
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