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Iraklı Polisler Türkçe Öğreniyor

Irak Devleti'nin sınır polisleri ve gümrük muhafızlarına Türkçe öğretmek amacıyla Yunus Emre Enstitüsü tarafından Türkçe dersleri başlatıldı. Bu iş birliği ile Iraklı polis memurlarının iletişim becerileri geliştirilerek Türk dilini daha etkin bir şekilde öğrenmeleri hedefleniyor. Yunus Emre Enstitüsü, Türk kültürünün yayılmasını desteklemek ve Türk dilinin öğretilmesini teşvik etmek amacıyla bu projeyi gerçekleştirmektedir.

Iraklı Polisler Türkçe Öğreniyor
05.01.2024 - 14:10,
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Iraklı polisler, Türkçe öğrenmeye başladı. Türkçe dersleri ile Irak Devleti'nin sınır polisleri ve gümrük muhafızlarının tamamına Türkçe öğretmek hedefleniyor.

Yunus Emre Enstitüsü, Bağdat'ta bulunan Irak İçişleri Bakanlığı Diller Enstitüsü'nde, Bağdat Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü mezunu rütbeli polis memurlarına yönelik hızlandırılmış Türkçe derslerine başladı. Bu iş birliği kapsamında Mart ayında açılacak yeni sınıflarla devam edecek olan Türkçe dersleri ile Irak Devleti'nin sınır polisleri ve gümrük muhafızlarının tamamına Türkçe öğretme hedefi ön plana çıkıyor.

Yunus Emre Enstitüsü, kültürel etkileşimi artırmak ve dil öğrenimini teşvik etmek amacıyla Irak İç İşleri Bakanlığı ile iş birliği içerisinde Bağdat Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü mezunu rütbeli polis memurlarına verilen Türkçe dersleri, rütbeli polis memurlarının iletişim becerilerini geliştirmelerine ve Türk dilini daha etkin bir şekilde öğrenmelerine yardımcı olacak.

Yunus Emre Enstitüsü Bağdat Koordinatörü Ahmet Can Turgut, konuyla ilgili şunları söyledi: "Enstitümüz ve Irak İç İşleri Bakanlığı iş birliğiyle başladığımız bu proje, Türkiye ile Irak arasındaki dostluk ve ortak çalışma azminin bir göstergesidir. Sınır polisleri ve gümrük muhafızlarının Türkçe öğrenmeleri, sınır komşumuz olan Irak ile iş birliği ve iletişimin daha da güçlenmesine katkı sağlayacaktır."

Irak iç İşleri Bakanlığı Diller Enstitüsü Müdürü Tuğgeneral Dr. İsmail Daoud Salomi ise yapılan iş birliği hakkındaki görüşlerini şu şekilde belirtti:

"Bağdat Yunus Emre Enstitüsü ile Irak İçişleri Bakanlığı Diller Enstitüsü arasında Iraklı subaylara ve rütbeli personellerine Türkçe dersleri verilmesi konusunda başarılı bir şekilde anlaşmaya varıldık. Enstitü bünyesindeki öğretmenler gözetiminde derslere başladık, gelecekte kurs sayısını artırarak iş birliğine devam edeceğiz."

Bu iş birliği, Yunus Emre Enstitüsü'nün Türk kültürünün yayılmasını desteklemeyi ve Türk dilinin öğretilmesini teşvik etmeyi sürdürdüğünü gösteriyor. Türkçe öğrenen rütbeli polis memurlarının, sınırların güvenliğini ve gümrük işlemlerini daha etkin bir şekilde yerine getirebilmek için gerekli olan dil becerilerini kazanmaları planlanıyor.

Yunus Emre Enstitüsü, bu iş birliği ile Türkiye ve Irak arasındaki kültürel ilişkileri güçlendirmeye devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İHA
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