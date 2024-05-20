İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyet helikopter kazasında hayatını kaybetti
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyet, Tahran'da meydana gelen bir helikopter kazasında hayatını kaybetti. Kazada, ülkenin en üst düzey yetkililerinden biri olan Reisi'nin ölümü büyük bir şok yarattı. Olayın detayları henüz netleşmedi, ancak yetkililer soruşturmanın başlatıldığını açıkladı.
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20.05.2024 08:38:50. #1.11#
SON DAKİKA: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyet helikopter kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
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