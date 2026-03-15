İran'da Füze Saldırısı: 15 Ölü
İran'da Füze Saldırısı: 15 Ölü

15.03.2026 07:19
İsfahan'daki bir fabrikaya düzenlenen füze saldırısında en az 15 kişi hayatını kaybetti.

İran'ın İsfahan kentindeki bir fabrikayı hedef alan füze saldırısında en az 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD ve İsrail İran'a yönelik saldırılarını sürüdürüyor. İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, ülkenin İsfahan kentindeki bir fabrikanın füze saldırısına uğradığını bildirdi. Isıtıcı ve buzdolabı üreten fabrikada saldırı esnasında çok sayıda işçinin bulunduğu belirtilerek, en az 15 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Saldırının "Düşmanlar Amerika ve Siyonist İsrail" tarafından düzenlendiği vurgulandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde İsfahan kentinin yoğun hava saldırılarına uğradığı görüldü.

İsfahan daha önce de hedef olmuştu

İran'ın İsfahan kenti, daha önce de ABD ve İsrail'in çok sayıda saldırısına hedef olmuştu. Saldırılarda, rejime ait askeri hedeflerin yanı sıra, İran'a ait tarihi yapılar ile yabancı ülkelere ait diplomatik misyonlar da zarar görmüştü. - İSFAHAN

Kaynak: İHA

