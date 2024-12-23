İran'da Otobüs ve Tanker Çarpıştı: 9 Ölü, 15 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İran'da Otobüs ve Tanker Çarpıştı: 9 Ölü, 15 Yaralı

Sistan ve Belucistan'da otobüs-tanker kazasında 9 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

23.12.2024 15:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'ın Sistan ve Belucistan eyaletinde bir yolcu otobüsü ile yakıt tankerinin çarpışması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

İran'ın Sistan ve Belucistan eyaletinde bir yolcu otobüsü ile yakıt tankeri çarpıştı. İran Karayolu Trafik Operasyonları Başkanı Behruz Hanpur, Zahidan kentinden Gürgan kentine gitmek üzere yola çıkan 24 kişilik yolcu otobüsünün Sefidabeh-Zahedan kara yolunda kaza yaptığını açıkladı. Kazanın yerel saatle 10.15'te meydana geldiğini ifade eden Hanpur, kazada 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını söyledi. Kaza yerine çok sayıda kurtarma ve yardım ekiplerinin gönderildiğini belirten Hanpur, yaralıların ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildiğini ifade ederek kazanın, ilk belirlemelere göre kötü arazi şartları ve tanker şoförünün ani manevrası nedeniyle meydana geldiğini, ancak kapsamlı soruşturmanın henüz devam ettiğini bildirdi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Ulaşım, Sistan, Yerel, Dünya, Kaza, İran, Son Dakika

Son Dakika Yerel İran'da Otobüs ve Tanker Çarpıştı: 9 Ölü, 15 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:10 Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz
15:36 Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
14:28 Babası intihar eden SMA hastası İkbal’in annesi suskunluğunu bozdu Babası intihar eden SMA hastası İkbal'in annesi suskunluğunu bozdu
14:22 Belgrad Ormanı’na şafak vakti tahliye operasyonu: İBB’ye ait tabelalar söküldü Belgrad Ormanı'na şafak vakti tahliye operasyonu: İBB'ye ait tabelalar söküldü
13:08 Fidan ve Şara’nın Şam manzaralı kahve keyfi Rus basınının attığı manşete bakın Fidan ve Şara'nın Şam manzaralı kahve keyfi! Rus basınının attığı manşete bakın
08:20 Şenol Güneş’ten Volkan’a küfür gibi sözler: İt de gelse hoş geldin derim Şenol Güneş'ten Volkan'a küfür gibi sözler: İt de gelse hoş geldin derim
07:51 Tolunay Kafkas, Şenol Güneş’in elini sıkmayan Volkan Demirel’i açık açık tehdit etti Tolunay Kafkas, Şenol Güneş'in elini sıkmayan Volkan Demirel'i açık açık tehdit etti
07:49 FETÖ finansörü “Kervancı Ali“nin tüm mal varlığı hazineye devredildi FETÖ finansörü "Kervancı Ali"nin tüm mal varlığı hazineye devredildi
07:21 Ünlü sunucunun taciz isyanı: Binanın önünde bir şizofren var, dışarı çıkamıyorum Ünlü sunucunun taciz isyanı: Binanın önünde bir şizofren var, dışarı çıkamıyorum
00:34 Uzun zaman sonra 1 milyonluk soru açıldı, yarışmacı cevaplamayıp çekildi Uzun zaman sonra 1 milyonluk soru açıldı, yarışmacı cevaplamayıp çekildi
23:16 Trump: Putin benimle en kısa sürede görüşmek istediğini söyledi Trump: Putin benimle en kısa sürede görüşmek istediğini söyledi
22:39 Datça açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem Datça açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2024 16:37:48. #1.12#
SON DAKİKA: İran'da Otobüs ve Tanker Çarpıştı: 9 Ölü, 15 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.