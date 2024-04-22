İran'da sel felaketinde 10 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yerel

İran'da sel felaketinde 10 kişi hayatını kaybetti

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İran'ın Sistan ve Belucistan eyaletinde meydana gelen şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinde 10 kişi hayatını kaybetti. Şehirler arası yollar su altında kalırken, sel sularına dayanamayan köprüler yıkıldı. Yetkililer selin vurduğu bölgelere ulaşımda zorluklar yaşandığını belirtti.

22.04.2024 17:01  Güncelleme: 18:16
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İran'ın Sistan ve Belucistan eyaletinde meydana gelen şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinde 10 kişi yaşamını yitirdi ve yerleşim alanlarında maddi hasar meydana geldi.

İRAN'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR SELE NEDEN OLDU

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Umman'da etkili olan fırtına İran'da da hayatı olumsuz etkiledi. Ülkenin güneydoğusunda yer alan Sistan ve Belucistan eyaletinde yoğun yağışlar sele neden oldu. Sistan ve Belucistan Kriz Merkezi Başkanı Mecid Muhibbi, birçok yerleşim alanında ani sel baskınları, elektrik kesintileri yaşandığını ve maddi hasar meydana geldiğini söyledi.

AFET BÖLGELERİNE ULAŞIMDA ZORLUKLAR YAŞANIYOR

Muhibbi, "Yaşanan sel felaketi sonrası bölgeye yardım ekipleri gönderildi. Şehirler arası yollar su altında kaldığı ve bazı köprüler yıkıldığı için selin etkili olduğu bölgelere ulaşımda zorluklar yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

"10 CAN KAYBIMIZ VAR"

Sistan ve Belucistan Milletvekili Moineleddin Saidi ise son duruma ilişin yaptığı açıklamada, "Sistan ve Belucistan eyaletinin güneyinde 10 can kaybımız var. Birçok köy ve yerleşim yeriyle ani su baskınları ve elektrik kesintileri nedeniyle irtibatımız kesildi. 400'ün üzerinde köy selden etkilenmiş durumda ve bazı köyler ile irtibatımız olmadığı için oralarda neler yaşandığını hiç bilmiyoruz. Tarım arazileri sular altında kaldı" şeklinde konuştu.

"TİMSAH" UYARISI

Sistan ve Belucistan Çevre Ajansı yayınladığı bildiride, selin etkili olduğu bölgelerde timsahların yerleşim yerlerinde görülebileceği uyarısında bulunmuş ve sel bölgesinde yaşayanların timsahların görülebileceği bataklık ve sulak bölgelerden uzak durmaları istenmişti.

İran\'da sel felaketinde 10 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İran'da sel felaketinde 10 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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