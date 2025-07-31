İran'da Su Krizi Derinleşiyor

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkedeki su krizinin ciddi bir boyuta ulaştığını belirterek, "Eğer su tüketimi yönetemezsek, Eylül ve Ekim aylarında barajlarda su kalmayacak" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkedeki su krizinin ciddi bir boyuta ulaştığını belirtti. Zencan eyaletinde katıldığı İl Planlama Konseyi Toplantısı'nda konuşan Pezeşkiyan, ülkedeki mevcut verilerin su kaynaklarında ciddi düşüş yaşandığını ve kuraklık sürecinin hızlandığını ortaya koyduğunu ifade ederek, "Tüm veriler düşüşte. Kaynaklarımız azalıyor ve kuraklığa doğru gidiyoruz. Eğer su tüketimini yönetemezsek, Eylül ve Ekim aylarında barajlarda su kalmayacak. Bu da ülke genelinde ciddi problemlere yol açacaktır" dedi.

Ülkenin karşı karşıya olduğu sorunların ortak hareketle çözülebileceğini vurgulayan Pezeşkiyan, "Sonucun çıkmaza dönüşmemesi için atılacak adımlara dikkat etmeliyiz. Emir ve talimatla bu işler çözülmez. Ülkenin kalkınması için uzmanlardan yararlanmalı, birlik içinde halkımıza hizmet etmeliyiz" ifadelerini kullandı. Pezeşkiyan, ayrıca Tahran'ın su ihtiyacını karşılamak amacıyla ülkenin farklı bölgelerinden su nakil projeleri yürütüldüğünü belirterek, su tüketimi doğru şekilde yönetilmediği takdirde bu projelerin dahi sorunu çözmeye yeterli olmayacağı uyarısında bulundu.

"Plansız kalkınma ile gelecek nesillere hesap veremeyiz"

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, çevresel etkiler ve kaynaklar göz önüne alınmadan yürütülen konut inşaatları, sanayi tesisleri ve kamu binalarının plansız şekilde artırılmasına da tepki gösterdi. Mesud Pezeşkiyan, "Gelecek nesillere karşı sorumluyuz. Eğer bu şekilde plansız kalkınmaya devam edersek ve geleceği ön görmeden hareket edersek yarın bu nesillere hesap veremeyiz" şeklinde konuştu.

50 şehirde su krizi yaşanıyor

İran Su Endüstrisi Kurumu tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde 24 eyalete bağlı 50 kentte yaklaşık 20 milyon kişinin su sıkıntısı yaşadığı bildirilmişti. Açıklamada özellikle Tahran ve Elburz eyaletlerinin su krizinden en fazla etkilenen bölgeler olduğu belirtilirken, bu yılın başından itibaren barajlara ulaşan toplam su miktarının geçen yıla göre yüzde 43 oranında azaldığı ifade edilmişti. - TAHRAN